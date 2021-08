Tripic-dobbel sikret Viking-seier: – Har et ansvar for å levere

(Viking-Kristiansund BK 3–2) Zlatko Tripic (28) scoret to mål og ble matchvinner da Viking tok sin første hjemmeseier på to måneder.

DOBBEL: Zlatko Tripic gjorde Vikings første mål, overtok kapteinsbindet for Veton Berisha og ble matchvinner med sitt femte mål for sesongen 10 minutter før ordinær spilletids slutt.

8. aug. 2021 19:58 Sist oppdatert nå nettopp

Den siste var 4–1 over Vålerenga 13. juni.

15 minutter før slutt ble Brede Hangeland, sittende på tribunen, «observert» av et kamera. Landslagsassistenten kvelte en gjesp. Øyeblikket etter la newzealanderen Joe Bell en corner fra høyre. Via Rolf Daniel Vikstøl lette ballen seg frem til Zlatko Tripic’ høyre fot.

Pang!

Tripic’ skudd satt som klistret ned i venstre hjørne for eliteseriedebutant Elias Hadaya i Kristiansunds mål.

– Jeg føler at jeg har et ansvar for å levere. Det er gøy å starte høstsesongen med seier. Det viktigste er at de målene er avgjørende. Det er deilig å se, konstaterer Zlatko Tripic i et intervju vist på Discovery+ etter kampen.

– Zlatko var strålende, sier Viking-trener Morten Jensen.

3–1 ved Tripic’ femte mål for sesongen burde betydd grei skuring og tre poeng for hjemmelaget. Det var det ikke. Syv minutter senere reduserte gjestene igjen, denne gangen ved Bendik Bye - og så la kamplederen til åtte minutter.

Men det holdt for Viking til slutt.

Hjemmelaget lot også innledningsvis til å ha alt i sin hule hånd etter et småfikst frisparkmål fra Zlatko Tripic og Sebastian Sebulonsens som betydde 2–0 etter 16 minutter.

Men så, nær ut av det blå, tillot Viking gjestene å legge press på dem. Arild Østbø fikk kjørt seg, men ryddet opp - til han ikke gjorde det. Kristiansunds Torgil Gjertsen «fikk lov» til å fyre av et skudd, Østbø klarte bare å håndtere det halvgodt - og Snorre Strand Nilsen fikk en enkel oppgave med å ta vare på returen fra Vikings keeper.

– Det var bare å dytte den inn, bekreftet Strand Nilsen i et pauseintervju vist på Discovery+.

TRAVEL: Henrik Ingebrigtsen rakk en snartur innom Vikings hjemmekamp, før han ønsket lillebror Jakob Ingebrigtsen velkommen hjem med OL-gull på Sola.

Reduseringen ble med Viking-øyne ikke bedre av at Veton Berisha ikke hadde mer å gi etter 43 minutter.

– Han er en kjempegod spiller. Men vi har spillere til å erstatte ham, uttalte Zlatko Tripic noen minutter senere.

Mai Traore kom inn i stedet for Vikings kaptein og toppscorer.

Kristiansund-trener Christian Michelsen satte inn Agon Mucolli for Erlend Sivertsen fra andre omgangs start, med den hensikt å fortsette å spise seg - Michelsens formulering - inn i kampen. Viking-trener Morten Jensen mente på sin side at de måtte heve seg «et par hakk».

Andre omgang startet på langt nær slik de håpet.

Mai Traore plantet en støvel i pannen på Kristiansund-keeper Sean McDermott (28), som med blod rennende over kjakene ble beordret av banen.

Etter kampen, med en kraftig bandasje surret rundt skolten og noen sting i den, fortalte McDermott at han «ville» spille videre, men ble nektet det av lagets lege og fysioterapeut.

IKKE HELT I ORDEN: Kristiansunds keeper Sean McDermott.

Svenske Elias Hadaya fikk ta hans plass mellom stengene. Mannefallet var ikke over med det. Hadayas lagkamerat og landsmann Liridon Kalludra forsvant med en skade. Amin Askar falt til gresset som en betongblokk etter et sammenstøt med Traore - men virket straks frisk som en fisk.

Mens ballen var i spill, hadde tidvis Viking tak på den - og Kristiansund.

– Vi er ikke dyktige nok til å drepe kampen. Men vi vil bli bedre utøver høsten, sier Viking-trener Morten Jensen.

– Det er litt kjedelig at vi kommer skjevt ut. Den siste timen hadde vi Viking på gaffelen. Så er det marginer som skiller. Men slik er fotballen, konkluderer Kristiansund-trener Christian Michelsen.