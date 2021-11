Stokke om Bodø/Glimt: – Rett og slett vakkert

ROMA/OSLO (VG) (Roma – Bodø/Glimt 2–2) Roar Stokke (62) har kommentert noen av de største øyeblikkene i norsk klubbfotball, og holder Bodø/Glimts prestasjoner mot Roma svært høyt.

HYLLES: Bodø/Glimt får meget gode skussmål av Viasat-kommentator Roar Stokke.

I dag 01:37

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Scoringer fra Ola Solbakken og Erik Botheim gjorde at Bodø/Glimt to ganger hadde ledelsen borte mot Roma, men to ganger kjempet også det italienske storlaget seg tilbake. Dermed ble det uavgjort, men Viasat-kommentator Roar Stokke holder likevel prestasjonen til Glimt svært høyt.

– Det er helt oppe der. Det er noe av det største. Jeg tenker Bodø/Glimt, og hva de gjør uten Saltnes og uten Patrick Berg. De fortsetter bare med mot og overmot og gjør en kjempeprestasjon. Nå ser vi konturene av et annet Bodø/Glimt, som står imot defensivt. Brede Moe og Lode i midtforsvaret, hvor gode var ikke de i dag, spør han retorisk VG like etter kampslutt på Stadio Olimpico.

Les også Rasende Mourinho slaktet dommeren

For to uker siden ble det hele 6–1 til Glimt hjemme på Aspmyra. I Roma tok gultrøyene ledelsen to ganger, men måtte se at det italienske hovedstadslaget utlignet like før slutt.

– Når de ikke briljerer i samme grad offensivt, så er det det kollektive Bodø/Glimt. Fire av seks poeng, hadde noen sagt det da trekningen kom, så hadde vi ikke trodd det. Det er stor idrett, rett og slett. Det som slår meg er det unorske. Det er så trygt og så modig. De blir aldri stresset, sier Stokke.

Og der Roma til en viss grad kunne skylde på kunstgress og nordnorsk vær for to uker siden, var det spilleforhold som var langt mer vante for det italienske laget hjemme i Roma.

– I dag var det ikke stiv kuling, snøbyger eller kunstgress. Du så Bodø/Glimt av og til spilte bort ballen unødvendig og ga Roma noen halvfarligheter, men de omstiller seg. Hva er det med Kjetil Knutsen? Hva er det de gjør, og hva de sier. Det er den tryggheten. Det er som Nils Arne Eggen sa. Selvtillit er ikke noe du har, det er noe du får. Nå har Bodø/Glimt spilt 19 kamper uten å tape, 14 seirer og fem uavgjort, det er fantastisk å se. Jeg leste i en avis, hvor det sto at de var «Norges Ajax». Det er kanskje den beste omtalen du kan få. Det er rett og slett vakkert.

– Det er de store øyeblikkene med Rosenborg vi ser konturene av. Det er vanskelig å sammenligne epoker med hverandre, men du ser de samme tingene, mener Stokke.