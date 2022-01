VAR-straffe, rødt kort og overtidsmål da City slo Arsenal

(Arsenal – Manchester City 1–2) Først grep VAR-teamet inn og bidro til straffe for Manchester City, og minutter senere ble Arsenal redusert til ti mann. Tre minutter på overtid røk alle poengene.

1. jan. 2022 15:27 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Tre minutter på overtid pirket Rodri inn vinnermålet fra fem meter etter å ha plukket opp en avslutning fra Aymeric Laporte. Dermed knep Manchester City sin 11. strake seier, men den satt uvanlig langt inne for ligalederen. Pep Guardiolas spillere var virkelig i trøbbel på Emirates Stadium i London.

– Vi har lært fra tidligere år at vi må kjøre på uansett. Vi ga oss aldri i den tro at det var umulig. Jeg scoret, uten at jeg vet hva jeg gjorde der oppe med Laporte, gliste mathcvinner Rodri til BT Sport etter kampen.

– Dette er tungt å erkjenne, men vi må godta resultatet. Jeg tror ikke det er mange som har gjort dette mot Manchester City i så store deler av kampen. Det røde kortet endrer kampen, og vi var så nær, sa Arsenal-keeper Aaron Ramsdale til BT Sport.

Artikkelen oppdateres.

AVGJØRELSEN: Rodri er i ferd med å rive av seg drakten i glede etter å ha satt inn vinnermålet.

Oppgjøret endret karakter da dommer Stuart Attwell måtte ta et par meget viktige avgjørelser. Etter 53 minutter lot han først spillet fortsette da Bernardo Silva gikk over ende inne i feltet etter en duell med Granit Xhaka.

Men da VAR-teamet grep inn gikk dommeren ut på sidenlinjen og så på skjermen før han dømte straffe. Xhaka dro i drakten til Bernardo, og da hadde Arsenal-spilleren en svært dårlig sak.

STRAFFESITUASJONEN: Bernardo Silva går over ende i feltet. Granit Xhaka drar portugiseren i trøyen. Gabriel (t.h.) og Aaron Ramsdale kan lite gjøre.

Riyad Mahrez banket straffesparket sikkert i nettet og sekunder senere fikk Gabriel gult kort for å klage til dommeren.

Det skulle bli skjebnesvangert for midtstopperen, for bare et par minutter etterpå fikk han sitt andre gule for en tøff takling på Gabriel Jesus.

Med ti mann ble Martin Ødegaard ofret til fordel for midtstopper Rob Holding en snau halvtime før slutt. Nordmanne kom med noen klare beskjeder til assistentdommeren på vei inn i garderoben.

Arsenal hadde mer enn nok med å forsvare seg til ett poeng, og Manchester City skapte ikke stor før Rodri satte inn vinnermålet langt inn i overtiden.

TO GULE: Gabriel (t.h.) blir utvist før timen er spilt i oppgjøret mot Manchester City.

Imponerende av hjemmelaget

Arsenal ledet meget fortjent til pause etter at Bukayo Saka elegant og effektivt plasserte ballen lavt forbi Ederson da han avsluttet et fint angrep etter en halvtimes spill.

Da hadde han og Gabriel Martinelli tidvis herjet med City-forsvaret. Ødegaard var også involvert i en omdiskutert situasjon etter ti minutter. Han ble spilt frem av Lacazette inne i feltet, men en litt dårlig førstetouch gjorde at vinkelen ble spiss. Så kom Ederson susende og taklet til corner. VAR studerte situasjonen, men konkluderte med at det ikke var straffe.

Men det var Martinelli som var nær scoring ved to anledninger, og bortelaget var heldige som lå under med 0–1 ved sidebytte.

PS! Manager Mikel Arteta var for øvrig ikke til stede på Arsenal-benken fordi han er coronasmittet. Assistent Albert Stuivenberg ledet laget fra sidelinjen.