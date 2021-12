Syndebukken Taylor ba om å få slippe: – Burde ikke tatt straffe i det hele tatt

VALLE (VG) (Brann – Jerv 4–4 e.e.o., 11–12 etter straffer) Robert Taylor (27) startet sesongen som Branns fast straffeskytter, men var så sliten at han ikke ønsket å ta straffe i straffesparkkonkurransen. Da han først måtte frem, bommet han.

NEDTUR: Branns Robert Taylor bommet da det gjaldt som mest for Brann.

16. des. 2021 00:06 Sist oppdatert nå nettopp

Straffer har knapt nok vært en sjanse for Brann i 2021. Robert Taylor hadde bommet på to av tre straffer tidligere i Eliteserien i år, og Petter Strand hadde også bommet fra elleve meter. Med en uttelling på 25 prosent før kampen, var nærmest ingen stor overraskelse at Bård Finne og Mathias Rasmussen begge bommet fra 11 meter i ordinær tid.

Etter en høydramatisk kamp, endte kvalikfinalen i en straffesparkkonkurranse. Begge lag scoret der på sine tre første, før Vajebah Sakor og John Olav Norheim på lagenes fjerde straffe. Så scoret de igjen på rekke og rad, frem til Robert Taylor skulle ta Branns niende straffe. Ettersom Runar Hove ble utvist i ekstraomgangene, var Taylor sist ut av Branns utespillere.

– Det er andre som du kan se at er mye bedre på straffer enn meg. Jeg følte meg veldig sliten. Jeg sa til trenerne at det var best at jeg ikke tok straffe som en av de første. Åpenbart burde jeg ikke tatt straffe i det hele tatt, sier Taylor til VG.

Forrige sesong scoret Brann på to av fire straffer i Eliteserien, hvor Taylor scoret på sitt ene forsøk. Totalt over de siste to sesongene i Eliteserien og kvalik står Brann med syv straffebom på ti forsøk i ordinær tid.

HER GÅR DET GALT: Robert Taylor sender av gårde skuddet som ender opp med å sende Brann ned en divisjon.

– Hvilke tanker gikk gjennom hodet da du la ballen ned?

– Jeg var nervøs. Det var mange tanker som gikk gjennom hodet, sier finnen.

Brann-trener Eirik Horneland forteller at Taylor etter planen skulle vært lenger fremme i straffekøen, men at han ble skjøvet bakover siden han var såpass sliten.

– Han orket ikke å ta straffen. Men så måtte han ta den. Slik er fotballen, sier Horneland.

– Det er ikke noe du ønsker, men til slutt må du bare sende frem folk. Det var utrolig mange gode straffer. Noen bommer, og i dag ble det Robert, sier Horneland.

En som ønsket at Taylor skulle bli sendt frem var Jerv-keeper Øystein Øvretveit.

– Jeg har jo sett straffene hans, og jeg håpet han skulle ta straffe i kampen. Da han kom frem, var jeg ganske sikker på at han ikke ville sette den der han hadde bommet to ganger tidligere. Og det var riktig, sier Øvretveit.

Brann kunne også ha sendt frem keeper Lennart Grill istedenfor Taylor, men Horneland sier til VG at det ikke var noe de vurderte.

Grill selv var skuffet etter straffesparkkonkurransen, hvor han slapp inn åtte av ni straffer. Den eneste straffebommen til Jerv kom etter at John Olav Norheim skjøt over.

– Jeg er lei meg for at jeg ikke klarte å redde noen, men i en straffesparkkonkurranse trenger du litt flaks for å redde, sier keeperen.

Sivert Heltne Nilsen, som utlignet til 4–4 like før slutt og scoret på sin straffe, vil ikke fokusere på hvem som bommet.

– Det er ikke noe å fokusere på hvem som bommet og ikke. Vi sa det før straffesparkkonkurransen: Vi vinner og taper som et lag, sier Heltne Nilsen.