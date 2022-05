Rosenborg under Rekdal: – Tatt lengre tid enn vi hadde sett for oss

TRONDHEIM (VG) Rosenborg klarer ikke å vippe kamper sin vei. Storklubben ber om tid, så vil resultatene komme.

SJEF: Kjetil Rekdal har fått ansvaret for å gjøre Rosenborg til et topplag igjen.

– Det har tatt lengre tid enn de fleste hadde sett for seg og tenkt at det skulle gjøre, sier Ole Sæter om lagets utvikling under Kjetil Rekdal så langt i Rosenborg.

Spissen ble en av redningsmennene da Rosenborg berget uavgjort mot Haugesund på hjemmebane. Men 3–3 på Lerkendal mot en dumpekandidat var ikke der Trøndelags stolthet ønsker å være.

Søndag klokken 20.00 møter Rosenborg et minst like presset Vålerenga i Oslo. VG-kommentator Leif Welhaven oppsummerte kampen med «nåde den som taper».

– Vi skulle selvsagt ønske at vi lå øverst, men mekanismene er ikke så enkle. «Vi er Rosenborg og vi skal ligge øverst». Det fungerer ikke slik. Vi har vært gjennom et generasjonsskifte og utskiftning av trenerteam, men vi er på vei opp. Vi jobber steinhardt hver dag, men slike ting tar tid, forteller 26-åringen.

Fem måneder etter han ble ansatt, vedgår Rekdal at lagets prestasjoner er altfor ujevne.

– Jeg hadde kanskje forhåpninger om at vi skulle ha litt mer poeng, men at det svinger litt med oss, er ikke overraskende. Toppnivået vårt begynner å heve seg, men så må vi få bunnivået opp. Det er fortsatt for lavt, forteller treneren når han skal evaluere starten i Trondheim.

Rosenborg ligger nå på 7. plass med 11 poeng. Det er klubbens tredje svakeste sesongstart de siste ti sesongene. Etter åtte serierunder er det bare i 2019 og 2022 det har startet verre.

Fakta Rosenborg etter åtte serierunder 2013–2022: 2013: 2. plass, 14 poeng (4–2–2)

2014: 4. plass, 15 poeng (4–3–1)

2015: 1. plass, 19 poeng (6–1–1)

2016: 1. plass, 19 poeng (6–1–1)

2017: 1. plass, 20 poeng (6–2–0)

2018: 2. plass, 15 poeng (4–3–1)

2019: 15. plass, 6 poeng (1–3–4)

2020: 10. plass, 10 poeng (3–1–4)

2021: 4. plass, 14 poeng (4–2–2)

2022: 7. plass, 11 poeng (2–5–1) Vis mer

Fem av sesongens åtte første kamper har endt uavgjort. «Tre for mye», mener Rekdal, og tenker blant annet på torsdagens drama mot Haugesund.

– Det viktigste er at vi har kontinuerlig utvikling. Den dagen vi blir god nok, klarer vi å vinne denne kampen her, slår han fast.

– Foreløpig er vi altfor ustabile. Men jeg mener vi i enkeltkamper har fått vist hvilket toppnivå vi har inne, når det gjelder kraft, fart angrepsspill. Men det skifter dessverre fra kamp til kamp, omgang til omgang, sier keeper André Hansen, som ble ansvarlig for et straffespark som aldri skulle vært gitt:

Etter den middelmådige starten på sesongen, har presset mot Rekdal begynt å øke. I Trondheim vil kravene alltid vært høye.

– Det har gått nedover med klubben de siste sesongene, og vi må bygge oss oppover med unge gutter og noen rutinerte rundt dem. Vi viser et fantastisk nivå i andre omgang, men det må skje oftere og oftere. Det er ingen annen vei å gå, mener romsdalingen.

Selv Haugesund-trener Jostein Grindhaug roste Rekdal for trippelbyttet han gjorde i pausen. Grepene ble helt avgjørende for at hjemmelaget fikk med seg poeng.

Innbytter Adrian Pereira reduserte til 3–2, før innbytter Sæter assisterte selvmålet som sikret ett poeng.

– Jeg var stille og rolig, og prøvde å være fornuftig, sier Rekdal om pausepraten.

Denne gangen var det imidlertid ikke «coaching i verdensklasse».

– Det er spillerne sin fortjeneste. De er spillesugne og vil vise seg frem, avslutter treneren.