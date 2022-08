Patrick Berg tror Glimt-spillerne mistet gleden – nå har det snudd

ZAGREB (VG) Tidligere Glimt-kaptein Patrick Berg (24) så en endring hos spillerne under den tøffe perioden i vår. Nå har han klokkertro på at Bodø/Glimt kan klare det han omtaler som «det aller, aller største i klubbens historie».

SENTRAL: Bodø-profilen Patrick Berg var en viktig brikke da Bodø/Glimt var uslåelige i 2020, og i første halvdel av Europa-eventyret forrige sesong. Her fra hjemmeseieren mot Zalgiris i fjor.

– Hvis de kommer seg til Champions League vil jeg si det er det aller, aller største i klubbens historie, men det har de nesten allerede oppnådd med tanke på at de minimum skal spille i Europa League. Det er veldig gøy at de gjør det så bra om dagen, sier Patrick Berg til VG.

Mens Bodø/Glimt har reist til gråværet i Zagreb for å forsvare 1–0-ledelsen på Aspmyra, skuer Berg utover den ekstravagante havnen i Monaco da VG snakker med ham på telefon.

I den kroatiske hovedstaden vises oppsiktsvekkende nok Bodø/Glimts 2–1-seier over Roma i hotellobbyen hvor VG befinner seg.

Den tidligere Glimt-kapteinen mener imidlertid at muligheten til Champions League-deltakelse, som i verste fall ender opp med et Europa League-gruppespill, topper fjorårets Conference League-eventyr.

– Hadde du trodd at de skulle klare å bygge opp laget på nytt da de slet som de gjorde i våres?

– Jeg hadde i hvert fall et håp om at de skulle klare det. Jeg følte alltid at potensialet var der selv om prestasjonene og resultatene uteble. Det var bare det siste lille kneppet som manglet. Det er veldig små marginer fra å være et ok godt lag til å være et ekstremt godt lag, som jeg føler Glimt har utviklet seg til å bli igjen nå, sier Berg – og legger til:

– Jeg føler at det var mer forståelse og innstilling som manglet en periode.

PÅ PLASS: Kjetil Knutsen på Stadion Maksimir dagen før dagen.

– Har du noe inntrykk av hva som var galt?

Midtbanegeneralen tenker seg litt om, tar forbehold om at han følger med mest fra utsiden og derfor ikke har full kontroll på hva som skjer på innsiden, før han svarer:

– For meg virket det litt som at spillerne ikke viste den samme gleden og entusiasmen med fotballen som man har sett tidligere, sier han, før han i kjent stil fortsetter med sin karakteristiske rolige, avbalanserte og ærlige analyse av situasjonen:

– Tidligere har styrken vært at uansett hva som skjer underveis i en kamp, så er det den samme tankegangen. Jeg føler at man kunne se en liten endring i kroppsspråk hos enkelte, og at de ble litt lettere frustrert, sier Berg.

Etter kampen mot Sarpsborg 08 ga Kjetil Knutsen & Co. detaljerte svar på hva som «feilet» Bodø/Glimt. Tirsdag formiddag ble han spurt om Bergs uttalelser på pressekonferansen dagen før kampen i Zagreb.

– Svaret på det har jeg prøvd å gi tidligere. Det var et ganske nytt lag, kort pre-season og det å tilegne seg Bodø/Glimt sin spillestil er ikke gjort på tre uker. Da vil det på et tidspunkt i sesongen komme at du ikke har en god nok grunnmur til å stå i det over tid. Det er riktig, men det er ganske naturlig, sier Glimt-treneren.

Midtstopper Marius Høibråten legger til:

– Vi var vel ute og snakket litt om fitness også. At vi kanskje ikke var så godt trent som vi burde være for å kunne stå i en sesong som vi er inne i nå. Det er gledelig at vi har klart å snu litt på det, sier han.

Etter Roma-exiten reiste Bodø/Glimt seg og banket Vålerenga på Aspmyra, men deretter gikk det tyngre. 0–2-tapet for Viking i Stavanger, hvor blant annet Ulrik Saltnes’ kne i ryggen på Kevin Kabran fikk mye negativ oppmerksomhet.

Det var starten på en rekke hvor de regjerende seriemesterne kun tok seks poeng på seks seriekamper.

Så kom landslagspausen, som ifølge flere i Glimt-leiren ble omtalt som lagets redning, og etter det vant Glimt åtte av ni kamper i Eliteserien før det ble et skuffende uavgjortresultat mot HamKam i helgen.

– Hvor står Glimt nå kontra ett år siden?

– Jeg tror de er mer robuste og har spilt på seg mer erfaring. Jo lenger man får være med i det gamet i Europa, så spiller man på seg mer erfaring og blir mer robust mentalt. Det synes jeg man kunne se i fjor også. Selv om det prestasjons- og resultatmessig var en helt enorm sesong i 2020, som kanskje aldri blir matchet i norsk fotball noensinne igjen, så føler jeg likevel at vi var mer robuste mentalt i 2021. Jeg tror at spillergruppen, trenerteam og hele klubben er enda mer robuste til å stå ute i de kampene i Europa nå, sier Berg.

Patrick Bergs nye klubb Lens, som kjøpte ham for over 40 millioner kroner rundt årsskiftet, har fått en kjempestart på sesongen med to seirer og én uavgjort på de tre første kampene i Ligue 1.

Nordlendingen har imidlertid måttet ta til takke med to innhopp så langt. Likevel virker det å være helt urealistisk at Glimt-helten får være en del av et eventuelt Champions League-eventyr denne høsten.

– Jeg tror nok at en retur til Glimt er uaktuelt per nå slik ståa er for klubben her. De har investert ganske mye penger i meg, så jeg tror ikke de er interessert i at jeg skal lånes ut dit. De har nok et ønske om at jeg skal slå til her, forteller han.