Barcelona-krisen fortsetter: Avansementet henger i en tynn tråd

(Benfica - Barcelona 3-0) Mulighetene for et Champions League-avansement ser alt annet enn lyst ut for katalanerne etter nok et tap. Det vil i så fall være første gang siden år 2000 at sluttspillet går uten storklubben.

Midtstopper Eric Garcia ble vist det røde kortet i Portugal. Det gjorde vondt til verre for gjestene.

29. sep. 2021 23:07 Sist oppdatert nå nettopp

Etter å ha tapt for Bayern München i åpningskampen av Champions League-gruppespillet, trengte hardt pressede Ronald Koeman en opptur med sitt Barcelona-lag i Portugal. Slik ble det ikke.

Istedenfor endte det med braktap.

– Jeg føler stor støtte fra spillerne mine. Men fra klubben? Jeg vet ikke, sier Koeman i intervjuet etter kampen.

Manageren får, som han selv melder, støtte fra spillerne etter nok en fadese.

– Jeg mener det ikke hjelper å bytte trener, sier Frenkie de Jong om krisen.

– Klubben er i en gedigen identitetskrise. De er vant til å bli hyllet verden over, og så blir de plutselig pisset på i Europa. Hvor lang tid vil det ta før de er tilbake på det nivået vi er vant til å se dem? Det kan fort ta noen sesonger, sier Erik Thorstvedt i TV 2s studio etter kampen.

Darwin Nunez satte ballen i nettet allerede før tre minutter var spilt, før Rafa Silva og Nunez igjen scoret i andre omgang. Barcelona-stopper Eric Garcia fikk i tillegg marsjordre like før slutt. Det var hans andre utvisning denne sesongen.

– Barcelona uten Messi er, om du har sett dem de siste årene, akkurat slik man kunne forvente seg Barcelona uten Messi, skriver tidligere Barcelona-spiller- og nåværende tv-anker hos BBC, Gary Lineker på Twitter.

Benfica-spillerne ga hjemmepublikummet en real festkveld mot Barcelona.

Ifølge den spanske statistikeren Mister Chip, har bare 12 av 140 lag som har tapt begge åpningskampene kommet seg videre fra gruppespillet. Dermed har Barcelona - statistisk sett - 8,6% sjanse for å komme seg videre.

I de to neste rundene venter Dinamo Kiev for Barcelona. I 13 av de 14 siste sesongene har katalanerne vunnet gruppen sin i det gjeveste selskap.