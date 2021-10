625 dagers skademareritt over. Hegerberg endelig tilbake på banen.

GÖTEBORG (Aftenposten): Sist gang Ada Hegerberg spilte en fotballkamp var det knapt noen som visste hva korona var.

Ada Hegerberg kom inn som innbytter mot Häcken.

5. okt. 2021 21:02 Sist oppdatert nå nettopp

BK Häcken – Olympique Lyonnaise 0–3

Himmelen ble mørkere og mørkere i Göteborg. Ada Hegerberg begynte så smått varme opp på sidelinjen.

I det Hegerberg kom inn på banen før kampstart vinket hun et lite hallo til familien på tribunen. På den andre siden av stadion sto rundt 15 ivrige Lyon-fans og jublet da Lyon-spillerne kom ut av spillertunnelen. To av dem holdt opp to store sølvballonger med nummeret 14. Hegerbergs draktnummer. De kom heldigvis ikke forgjeves.

Etter drøye 70 minutter på benken gjorde Lyon et trippelt spillerbytte. Inn kom også Norges vinner av Gullballen. 20 minutter før slutt var et 625 dager langt skademareritt over.

Skader på skader

Ada Hegerberg har ikke spilt en fotballkamp siden januar 2020. Da røk korsbåndet hennes. I fjor høst måtte hun opereres for et tretthetsbrudd i skinnebeinet, og i vår fikk hun et tilbakefall.

Angrepsspilleren, som har rekorder for flest Champions League-mål på kvinnesiden, har vært ute med skade i 20 måneder. Skaden hun pådro seg i januar i fjor, førte til flere følgeskader under opptreningen. Etter tre operasjoner var hun for et par uker siden tilbake på trening i Lyon.

På pressekonferansen før kampen mot Häcken konstaterte Lyon-trener Sonia Bompastor at Hegerberg var klar.

– Når jeg tar henne ut i troppen på 21 spillere, er det fordi hun er 100 prosent klar. Både mentalt og fysisk, sa treneren

Tøff matching for de gule og svarte

Hjemmelaget Häcken fikk det tungt fra start. Allerede etter ti minutters spill sendte Melvine Malard gjestene i føringen.

Det svenske laget klarte å holde trykket oppe gjennom første omgang, men sjanser ble det få av. I andre omgang kunne man bedre se klasseforskjellen på de to lagene. Lyon dro ifra med ett mål til rett etter pause. Så kom det tredje kort tid etter.

– Jeg syntes vi spilte bra de første 45 minuttene. Men vi spiller mot et veldig bra lag, så vi visste det ville bli vanskelig. Det er litt synd at de scorer så tidlig, for det ga dem nok mer selvtillit, sier Häcken trener Mats Gren etter kampen.

I de internasjonale kampene blir det høyere tempo, intensitet og tøffere nærkamper enn Häcken er vant med. Lyon er et mye sterkere og «snabbare» lag en motstanderne fra Göteborg. I Frankrike ligger de øverst på tabellen, tre poeng foran fjorårets serievinnere, PSG.

Og nå har de altså angrepsstjernen fra Sunndal tilbake i aksjon.

Allerede i 2016 ble hun kåret til årets spiller av Uefa. I 2018 ble Ballon d’Or utdelt for første gang til en kvinne. Prisen ble vunnet av Hegerberg.

I løpet av tiden i Lyon har hun scoret 144 mål på 117 kamper. Det ble ikke mål i hennes comeback, men nå er hun endelig tilbake.

Det ble ikke mål på Ada Hegerberg da hun var tilbake på banen, men hun var ivrig.