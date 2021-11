– Han kunne virkelig ha skadet meg

LILLESTRØM (Aftenposten): Vålerengas Amor Layouni mener at Lillestrøm Daniel Gustafsson burde blitt sendt i dusjen etter taklingen som satte sinnene i kok på Åråsen.

Det kokte skikkelig etter at LSKs Daniel Gustafsson satte inn en stygg takling på Vålerengas Amor Layouni.

7. nov. 2021 22:32 Sist oppdatert nå nettopp

Lillestrøm–Vålerenga 0–0

Etter 69 minutter ble det like hett på gresset som på tribunen. LSKs Daniel Gustafsson satte inn en stygg takling på Vålerengas Amor Layouni.

Gustafsson fikk gult kort for taklingen, men Layouni er klar på at kortet hadde feil farge.

– Han takler meg veldig stygt, jeg synes det er rødt kort. Han kunne virkelig ha skadet meg. Jeg synes det er klokkeklart, sa Layouni om Gustafssons handling.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo var derimot ikke enig med eleven sin. Han synes taklingen så styggere ut enn det den faktisk var.

– Det er hevnaksjon. Men jeg synes ikke selve taklingen er så grisete. Men hensikten er tydelig, sa Fagermo om situasjonen som skapte amper stemning på LSK-gresset.

Munnhuggeri på forhånd

Tribunen ga løfter om fotballfest, men fyrverkeri var ikke nok til å oppildne spillerne i derbyet mellom Lillestrøm og Vålerenga.

Munnhuggeri mellom lagets to trenere før kamp. Et sprekkeferdig og utsolgt Åråsen stadion. To lag som hater hverandre intenst. Bakteppet før søndagens derby mellom Lillestrøm og Vålerenga, kunne knapt vært bedre.

Men på søndagskvelden brast nok Lillestrøms håp om edelt metall.

– Det kan nok hende. Men de andre lagene skal jo plukke poeng de og, sa Geir Bakke om LSKs medaljesjanser etter kampen.

Hjemmelaget var avhengig av tre poeng for å holde liv i drømmen om bronse, etter at Viking vant på overtid mot Mjøndalen. Men kanarifuglene maktet aldri å finne veien til nettmaskene bak VIF-keeper Christian Haug.

Kampen endte til slutt 0–0.

– Vi er fortsatt et nyopprykket lag som har etablert oss på den øvre halvdelen av tabellen denne sesongen, det er vi veldig fornøyd med. Men vi skulle gjerne hatt en tre poenger i dag, sa Bakke.

Hjemmelaget var det førende laget på eget gress og traff begge stolpene til Haug, uten at det ga tellende resultat. VIF holdt til slutt unna for LSK.

Uavgjort i søndagens derby betyr at det er fem poeng opp til Viking på bronseplass. Med fire gjenstående kamper, er det mye som må gå LSKs vei om det skal bli medalje. Bakke er likevel ikke klar til å resignere helt enda.

– Det er bare å gå all in, sa han kontant.

Måtte stoppe kampen

Allerede én time før fløytesignalet til dommer Kristoffer Hagenes, begynte tribunekampen på Åråsen stadion.

– I dag sa jeg til spillerne at jeg tror dere skal nyte før dere yter under oppvarmingen, for at å oppleve en sånn ramme det skaper energi, sa VIF-trener Dag-Eilev Fagermo om stemningen på Åråsen søndag kveld.

Men kun få sekunder etter at Hagenes blåste i gang kveldens hatoppgjør, måtte han stoppe spillet. Bluss og fyrverkeri fra tribunen hadde røyklagt hele gressmatten. Til slutt var det ikke mulig å se noen av spillerne.

Scenene minnet mye om skandaleoppgjøret i 2019. Også da måtte dommeren gjentatte ganger blåse av kampen.

Først tre minutter og førti sekunder etter at Hagenes satte i gang oppgjøret, gjenopptok rivalene fotballspillingen.

Klanen bidro til tribunefesten Kanarifansen gjorde det de kunne for å å løfte hjemmelaget Skikkelig trøkk på Lillestrøm Det var bluss, røyk og skikkelig derbytrøkk

Metallet reddet VIF

Men det var få paralleller å trekke mellom fyrverkeriet på tribunen, og det som skjedde ute på LSK-gresset når kampen først kom i gang.

Etter snaut halvtimen spilt kom den eneste store sjansen i første omgang, men den var også av det store slaget. Lillestrøms Eskil Edh rykket seg fri på høyresiden til kanarifuglene. Vingbacken fikk pirket ballen til Thomas Lehne Olsen i Vif-boksen, men stolpen nektet måltjuven sin 23. scoring for sesongen.

Minuttet ut i den andre omgangen var de gulkledde vertene igjen svært nære å ta ledelsen på eget gress. Også denne gangen var LSKs Edh involvert. Et innlegg fra høyre fant kollega Gjermund Åsen, men også denne gang ble Lillestrøm nektet av VIF-stolpene.

Edh var dog ikke ferdig for dagen. Med nok et godt innlegg fant han Magnus Knudsen alene bak i Vålerenga-feltet. Men avslutningen gikk like til side for mål.

Flere store sjanser ble det ikke i oppgjøret. Dermed ble det poengdeling på Åråsen.