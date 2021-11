Amnesty med ny Qatar-rapport: – Har ikke innfridd løftene

En fersk Amnesty-rapport sluppet ett år før VM-start i Qatar tegner et dystert bilde av utviklingen for fremmedarbeiderne i landet – til tross for lovnader om bedring fra arrangørenes side.

FORTSATT KRITISK: Arbeidere ved finalestadion Luisail i 2019. Amnesty mener situasjonen til migrantarbeiderne ikke har blitt særlig bedre.

Én time siden

– VM-vertskapet har ikke innfridd løftene de ga om å gi migrantarbeiderne bedre beskyttelse og å avvikle kafala-systemet. I noen tilfeller ser vi til og med en negativ utvikling hvor de verste formene for utnyttelse av migrantarbeidere vender tilbake, sier generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, til VG.

Kafala-systemet er det omstridte rammeverket rundt arbeidsmiljøet for fremmedarbeidere i landet, som fratar bevegelsesfrihet og muliggjør utnytting.

Etter langvarig internasjonalt press, lovet den kommende VM-arrangøren at systemet skulle avvikles og reformer gjennomføres. Ett år før mesterskapet begynner, offentliggjør Amnesty rapporten «Reality Check 2021», som billedlegger hvordan utnyttingen fortsatt finner sted. Her er hovedpunktene:

Noen arbeidsgivere enten forsinker eller forhindrer fremmedarbeidere fra å bytte jobb, noen krever også betaling fra arbeiderne for å løslate dem fra kontaktene.

Arbeidsgivers tillatelse er i praksis fortsatt nødvendig for å bytte jobb.

Gjennomgående lønnsunderslag fra arbeidsgivere, inkludert forsinkede eller uteblivende lønnsutbetalinger.

En krevende og ofte fruktløs prosess for å få utbetalt lønn gjennom rettssystemet.

En levende kultur for maktmisbruk blant arbeidsgivere.

Fortsatt unnlatelse fra å etterforske arbeideres dødsfall.

Fremmedarbeidere har fortsatt ikke mulighet til å starte eller bli med i fagforeninger.

– Rapporten vi lanserer i dag, viser at positive endringer som ble gjort for migrantarbeidere for noen år siden, nå reverseres, sier Egenæs.

Tidlig ettermiddag mandag 15. november sendte VG en e-post med flere spørsmål knyttet til rapportens innhold til medieavdelingen for Supreme Committee for Delivery & Legacy’s (SC), som er ansvarlig for VM-avviklingen. Den er foreløpig ikke besvart.

Qatar-debatten har fått nytt liv den siste tiden. Søndag forrige uke publiserte fotballmagasinet Josimar, som har gjort seg bemerket med avsløringer rundt arbeidsforholdene i Qatar, et brev fra det norske advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiik – som truet med søksmål om de ikke tok bort en artikkel med «injuriende påstander» fra sine nettsider.

Artikkelen omhandlet varsleren Abdullah Ibhais og rettssaken mot ham, og den ble værende på Josimars nettsider.

I kjølvannet av den er Ibhais, ifølge filmskaperen Benjamin Best, holdt i forvaring.

– Dette er den siste gangen jeg kan snakke på telefon, sier Ibhais ifølge filmskaperen mandag.

Tidligere statsminister Erna Solberg (H) brukte på sin side taletid på å mane til en avslutning av boikott-debatten som har rast i Norge siden fotballklubben Tromsø fremmet boikottforslag i februar. Hun ville heller ha fokus på å heie frem laget – et utspill som ble møtt av ramsalt kritikk fra både supportere og politikere.

Videre i rapporten maner Amnesty til endring fra det internasjonale fotballforbundet (FIFA), som de mener har en særskilt mulighet til å legge press på qatarske myndigheter.

– Det har nesten ikke skjedd. Snarere har FIFA latt arrangørene slippe unna, der de kunne ha betydd en positiv forskjell, sier Egenæs.

– Det er bra at Amnesty fortsetter å sette kritisk søkelys på mangelfull implementering av reformene i Qatar. Vi deler bekymringen og har løpende kontakt med Amnesty, skriver Gro Tvedt Anderssen i en sms til VG.

Fotballforbundets direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt fortsetter:

– Vi jobber systematisk med rådene Amnesty har gitt oss i tidligere rapporter og vil nå gå inn i denne rapporten for å vurdere de anbefalingene de denne gangen retter til oss som forbund. Vi er enige med Egenæs i at vi håper arbeidet vi og andre forbund gjør mot FIFA øker presset mot Qatar og fører til at reformene som var i gang kommer på sporet igjen.

– Det eneste vi kan håpe på, er at prosessen som Norge og andre progressive forbund nå kjører mot FIFA, kan øke presset mot Qatar. Det kan føre til at reformene som var i gang kommer på sporet igjen, sier Egenæs.