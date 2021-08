Føler seg snytt etter annullert scoring: – Hodeløst

NADDERUD (VG) (Stabæk - Mjøndalen 1–1) Dommer Tom Harald Hagen havnet i fokus på Nadderud. Nå etterlyser Stabæk-stopper Yaw Amankwah (33) VAR i Eliteserien.

Helt på tampen fikk hjemmelaget annullert en scoring etter en situasjon inne i feltet. Dommerteamet valgte å blåse Mjøndalens vei, mens Stabæk-leiren er klar på at det var en Mjøndalen-spiller som forårsaket situasjonen hvor keeper Sosha Makani fikk frispark.

Midtstopper Yaw Amankwah måtte gi seg med en skade før situasjonen oppstod, men er likevel soleklar i sin tale:

– Jeg så det jeg trengte på storskjermen. Det er spilleren vår som blir dyttet rett inn i Makani. Om dommer synes det er en overtredelse, får han ta det med Mjøndalen-spilleren som dytter vår spiller rett i egen keeper. Det er hodeløst av ham, sier Amankwah til VG.

Midtstopperen er lei av at dommerne stadig havner i fokus. Nå håper han VAR kommer til norsk fotball snarest.

– Dommerteamet vet de gjorde en kjempefeil. Jeg var nylig i møte med NISO og TV 2 om VAR i 2023. Hadde vi hatt det i dag, hadde vi sittet igjen med poengene.

Og det var ikke den eneste kontroversen som oppstod i Bærum lørdag kveld.

I førsteomgang skulle Mjøndalen etter all sannsynlighet hatt straffe, mens Mjøndalen-keeper Sosha Makani fikk et billig frispark da Stabæk satte ballen i nettet helt på tampen.

– Dette er mer enn en dytt. Der har Vegard Hansen en god sak, men det hjelper så lite, sa fotballekspert Bengt Eriksen om straffesituasjonen fra kommentatorplass.

Mjøndalen-spissen var klar på at gjestene var snytt for straffe.

– Amankwah prøverå ta ballen, men treffer meg. Jeg mener det er straffe, men dommer var bastant på at det ikke var det da jeg snakket med ham i pausen, sier Kent Håvard Eriksen til VG.

Amankwah ler når han blir spurt om situasjonen.

– Det er skulder mot skulder. Om det er noe, er det jeg som blir revet ned. Den registrer jeg ikke som en situasjon en gang.

Bunnoppgjøret var ikke engang to minutter gammelt da Stabæk fikk en drømmeåpning de knapt hadde turt å håpe på. Kornelius Normann Hansen gjorde alt selv da han satte fart i mellomrommet mot et ryggende Mjøndalen-forsvar.

Først vendte han mot venstre, så mot høyre, før han plasserte ballen iskaldt nede i Sosha Makanis høyre hjørne til 1–0.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen var alt annet enn fornøyd da laget hans ikke fikk straffe i førsteomgang.

Kent Håvard Eriksen skapte andreomgangens første farlighet da han ble spilt igjennom inne i feltet. Avslutningen var, dessverre for Mjøndalen, aldri i nærheten av å sette Marcus Sandberg på noen prøve.

Da 65 minutter var passert, var det nesten utrolig at utligningen ikke kom. Innbytter Benjamin Stokke fikk omsider ballen under kontroll inne i feltet og la an til skudd. Avslutningen gikk først rett i Nicolas Pignatel, før returen fra Rønningen Ovenstad ble slått i stolpen av Sandberg, og ballen danset på mållinjen.

Men aldri over.

Mjøndalen fortsatte å presse vertene. Og uttellingen kom til slutt. Med kvarteret igjen på klokken, rundlurte innbytter Lars Olden Larsen både Stabæk-forsvaret og sisteskanse Sandberg med en markkryper fra kort hold. 1–1, og full fyr på Nadderud.

– Når vi ligger under så sent i kampen, er vi lettet over at vi får et poeng. Men ut i fra spill, trøkk og sjanser, hadde vi fortjent å vinne. Men ett poeng er mye bedre enn null. Nå holder vi Stabæk bak oss, og det får være målet til slutt også, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen til VG.

Det endte uavgjort, og dermed står både Mjøndalen og Stabæk med 13 poeng etter 16. serierunder.