Arsenal bekrefter Ødegaard-overgang – blir tidenes dyreste nordmann

Martin Ødegaard (22) er klar for Arsenal og Premier League. Drammenseren blir tidenes dyreste norske fotballspiller.

TILBAKE: Martin Ødegaard returnerer til Arsenal - denne gangen på en permanent overgang.

20. aug. 2021 09:02 Sist oppdatert nå nettopp

Arsenal bekreftet overgangen fredag morgen. «Welcome høme, Martin Ødegaard», skriver klubben.

Landslagssjef Ståle Solbakken er strålende fornøyd med landslagskapteinens overgang.

– Det er perfekt. En stor klubb som vil tilbake på sporet og som ser på Martin som en veldig viktig brikke i gjenreisingen av klubben, sier Solbakken til VG.

The Gunners opplyser at Ødegaard får draktnummer 8, et draktnummer blant andre hans nye manager Mikel Arteta har spilt med

– Det er bra for Martin og landslaget, fordi han har en viss tillit hos Arteta og det gjør at det ikke blir så usikkert, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker til VG.

Ødegaard går fra spanske Real Madrid til London-klubben på en permanent overgang. Han har de siste årene vært på en rekke utlån til klubber som Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad og Arsenal.

– Han kan gå rett inn i laget, og han kjenner rollen sin, laget og treneren, sier Alsaker og fortsetter:

– Arteta bygger et ekstremt ungt lag for fremtiden, og det kan være veldig spennende for Ødegaard å være med på. De har veldig mange unge talenter som ser ut til å få sjansen i Arsenal, så på sikt kan det bli et veldig bra lag.

Arsenal skriver i pressemeldingen at Ødegaard ikke er tilgjengelig til søndagens storkamp mot Chelsea ettersom arbeidstillatelse og visum ikke er i orden.

VG omtalte overgangen allerede onsdag, men klubben bekrefter altså først nå. Ifølge VGs opplysninger ligger prisen på mellom 35 og 40 millioner euro. Det tilsvarer mellom 365 og 420 millioner kroner.

Det gjør han til tidenes overlegent dyreste norske fotballspiller foran Sander Berge, som kostet i underkant av 270 millioner kroner da han ble kjøpt av Sheffield United i januar i fjor.

– Rent teknisk og taktisk passer jo profilen til Martin Ødegaard godt inn i Arsenal. Det ligger fortsatt i Arsenal-DNAet at man skal føre kamper og at man gjerne skal bruke mange pasninger og trekk til å flytte på motstanderen før man til slutt kommer til avslutninger. Men de kan også by på taktomslag med mer direkte, hurtig fotball i lengderetningen dersom kampen åpner seg, sier fotballekspert Tor-Kristian Karlsen til VG.

Forrige sesong noterte Ødegaard seg med to mål og to assist på 20 kamper for Arsenal.

– Det er selvsagt en stor fordel at nordmannen endelig kan slå seg til ro i en ny klubb. Forutsetningene til å lykkes økes selvsagt når klubben man spiller for faktisk er «eieren» av overgangsrettighetene - slik at man blir prioritert med tanke på spilletid, sier Karlsen og legger til:

– Spørsmålet er imidlertid om Ødegaard har kommet langt nok med tanke på å sette preg på kampene, involvere seg nok og utgjøre en forskjell mot sterke lag. At han har et enormt talent vet jo alle, men han fyller 23 om noen få måneder og nå handler det om å prestere jevnt på ukentlig basis, ikke bare glimtvis mot svakere motstand.

– Dette er en veldig spennende overgang som Ødegaard absolutt fortjener, men samtidig blir det en skikkelig test både ferdighetsmessig og mentalt, legger Karlsen til.

At det er den perfekte overgangen for Ødegaard er Karlsen ikke overbevist om.

– Jeg tror nok han ville ha passet enda bedre i en klubb med mer ro og med litt flere sterke profiler som kunne skapt plass for nye spillere å prøve seg frem i. Generelt tror jeg tysk fotball hadde vært optimalt for Ødegaard, sier Karlsen.

Ødegaard blir Arsenals fjerde signering denne sommeren etter Ben White, Albert Sambi Lokonga og Nuno Tavares. Arsenal startet sesong med et 0–2-tap for nyopprykkede Brentford.