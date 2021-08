Rennes ble for sterke: – Vi kan ikke miste håpet

Rosenborg ble overkjørt det første kvarteret - og to franske hodestøt ødela kvelden.

Alexander Tettey tapte i møtet med gamleklubben.

6 minutter siden

Rennes – Rosenborg 2–0 (1–0)

Rennes er siste hinder før et eventuelt gruppespill i Conference League. Og på den franske gressmatta ble det ganske raskt tydelig at Rosenborg møtte et lag av høy klasse.

Hjemmelaget presset på fra start og tok ledelsen tidlig. Rosenborg kjempet seg tilbake i kampen, men mot slutten kom det en ny smell.

Rosenborg må levere en sterk prestasjon på Lerkendal for å snu 2–0, men helt umulig er det ikke.

– Vi kan ikke miste håpet selv om Rennes er et godt lag. Det har skjedd større under, mente ekspertkommentator Bent Skammelsrud.

15 000 tilskuere skapte en god atmosfære på Roazhon Park torsdag kveld.

Tidlig fransk press

Etter litt «ta og føle på» i de første minuttene fikk Rennes kampens første sjanse. Midtstopper Loic Badé headet ballen like til side for mål på et hjørnespark.

Bare syv minutter var spilt da hjemmelaget fikk en ny stor sjanse. Denne gangen måtte André Hansen varte opp med en god reaksjons redning.

– Rennes har virkelig satt press på RBK nå, mente Skammelsrud.

Og franskmennene fikk betalt for presset da kvarteret var spilt.

På et godt slått innlegg steg Nayef Aguerd til værs. Midtstopperen var suveren i lufta og stanget inn ledermålet for Rennes. Utagbart for Hansen.

– Hele Rosenborg er innenfor 16-meteren og vi blir for passive. Må innrømme at Rennes er bedre enn jeg fryktet, kommenterte Skammelsrud.

André Hansen var sjanseløs på 1–0-scoringen.

RBK mer inn i kampen

Det verste presset roet seg etter scoringen, men Rosenborg maktet ikke å skape noe offensivt. Den første halvtimen var ett innlegg fra Edvard Tagseth høydepunktet.

Rosenborg spiste seg etter hvert mer inn i kampen, og Rennes la seg lavere i banen. RBK fikk holde mer på ballen og Tagseth fikk prøvd et skudd fra 18 meter. Forsøket gikk over mål.

Tre minutter før pause fikk RBK sitt første skudd på mål da Carlo Holse fyrte av fra distanse.

– Brukbar trykk i pedalen fra Carlo Holse, men midt på keeper, kommenterte Ole Sagbakken.

Rennes sjokket RBK de første tjue minuttene, men kampen ble langt jevnere mot slutten av omgangen. Dermed ledet Rennes bare 1–0 til pause.

Ny god fransk åpning

De franske åpnet offensivt også i andreomgang, men Rosenborg hang langt bedre med i denne åpningen. Rennes spilte seg uansett til sjanser og plutselig var målscoreren var på farten igjen. Nok en gang på et innlegg.

– Akkurat samme situasjon som målet, men denne gangen header Aguerd utenfor, sa Sagbakken.

I etterdønningene av en dødball fikk Rosenborg sin beste mulighet. Even Hovland fikk slått inn foran mål, men Dino Islamovic nådde akkurat ikke fram på ballen.

– Islamovic, hvorfor har du ikke større sko? brølte Sagbakken da timen var spilt.

Dino Isalmovic hadde en skostørrelse for lite da han forsøkte å nå innlegget fra Hovland.

Like etter sjansen foretok Åge Hareide et trippelbytte.

Inn kom Noah Holm, Emil Ceïde og Anders Konradsen. Ut gikk Stefano Vecchia, Carlo Holse og Edvard Tagseth.

– Au, au, au!

Innbytterne var med på å skape liv i RBK-laget. Holm hadde ikke vært mange minuttene på banen da han kom til en god avslutningsmulighet fra 11 meter. Skuddet hadde god retning, men ble blokkert av et fransk ben.

Til tross for Holms positive effekt fortsatte Rennes å skape sjanser med jevne mellomrom, noen av dem større enn andre.

– Det har blitt mer og mer stillingskrig etter hvert. Det kan vi like, uttalte Skammelsrud.

Sehrou Guirassy doblet ledelsen for Rennes.

Fem minutter før full tid kom det likevel en ny smell.

Innbytteren Sehrou Guirassy tok sats og nikket inn kveldens andre for Rennes. Hansen strakk seg etter Guirassys hodestøt, men var aldri i nærheten.

– Den kom akkurat da vi trengte den som minst. Au, au, au! utbrøt Sagbakken.