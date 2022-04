Selvmål reddet Vålerenga: – Sliteseier

VALLE (VG) (Vålerenga – Jerv 1–0) Vålerenga stanget og stanget, men måtte ha hjelp for å ta seieren mot Jerv.

KUNNE JUBLE TIL SLUTT: Vålerenga-spillerne jubler etter kampens eneste scoring.

24. apr. 2022 19:51 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Vi er selvfølgelig alltid fornøyd når man står igjen med tre poeng, men den satt langt inn. En slik sliteseier er deilig, sier Vålerengas Henrik Bjørdal til VG etter kampen.

Snaut ti minutter før slutt kom den etterlengtede scoringen for Vålerenga, men det var ikke en Vålerenga-spiller som sørget for det.

Riktignok kom innbytter Taofeek Ismaheel seg fint rundt på kanten, men det var Jervs John Olav Norheim som endte opp med å sende innlegget forbi Jerv-keeper Øystein Øvretveit og i mål.

– De kommer farlig rundt på kanten og får «chippet» den ut. Da føltes det ut som det eneste man kan gjøre er å slenge seg ned, men jeg treffer den litt for lite. Det er selvfølgelig frustrerende og kjedelig, i hvert fall når man ser på reprisen av Øystein ligger der og kunne tatt den, sier Norheim til VG.

– Det er vanskelig. «Jonna» har spilt en kjempekamp og har vært på alt av dueller. Han spiller en veldig god kamp i dag, og så er han litt uheldig når han skulle blokkere det innlegget. Det var vel slik vi var nødt til å tape i dag om vi skulle slippe inn mål, sier Øvretveit.

MISFORNØYD: Jerv-trener Arne Sandstø.

Jerv-trener Arne Sandstø var etter kampen opptatt av en situasjon som skjedde like før timen var spilt på Intility Arena. Jervs Aral Simsir kom seg innover i banen og skjøt mot mål. Der gikk ballen via Vålerengas midtstopper Brynjar Bjarnason og ut til corner. Via armen, mener Jerv-leieren.

– Vi blir snytt for et soleklart straffespark, som det er for dårlig at vi ikke får. Det er skuffende at de rundt oss ikke er topp når vi klarer å produsere og komme oss frem i banen og skape farligheter, mener Sandstø.

– Alt i alt synes jeg vi produserer mer enn nok til å score ett og to mål. Når vi er så lite effektive, så er det vanskelig å stå imot Vålerenga, men vi gjør det på en forbilledlig måte. Dessverre klarer vi det ikke helt inn.

Etter bortetap mot både Molde og Bodø/Glimt, var det behov for en hjemmeseier for Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga for å unngå at det allerede etter fire runder skulle bli en stor luke opp til topplagene.

Jerv kom til søndagens kamp med en god start på livet i Eliteserien, med seier i Grimstad-klubbens to hjemmekamper. På bortebane fikk imidlertid klubben en røffere start på livet i Eliteserien med 0–4-tap mot Lillestrøm tidligere i vår, og de jaktet både på første scoring og poeng på bortebane i Eliteserien søndag kveld.

STANGET LENGE: Vålerengas Petter Strand var nær scoring på slutten av den første omgangen.

I den første omgangen var det Vålerenga som styrte det meste av banespillet, men det var langt mellom de store sjansene. To ganger endte likevel ballen i nettet, men både Vålerengas Vegar Eggen Hedenstad og Jervs Willis Furtado måtte se at flagget kom opp offside.

Helt mot slutten av omgangen fikk Petter Strand en god mulighet, men headingen fra 11 meter ble reddet på strek av Erik Tobias Sandberg, og dermed gikk lagene til pause på stillingen 0–0.

– Jeg føler ikke de har noe ball. Vi har ballen hele tiden, men vi setter ikke sjansene våres. Vi må komme til flere sjanser. Vi spiller bare fra side til side. Vi må få opp rytmen, sa Vålerengas Osame Sahraoui til Discovery+ i pausen.

– Det er litt frustrerende, men målene kommer, sa han videre.

TRIVES PÅ INTILITY: Øystein Øvretveit ble den store helten da Jerv rykket opp til Eliteserien etter den avgjørende kvalifiseringskampen mot Brann på Intility Arena. Han leverte en ny god kamp søndag, men måtte se at det ble null poeng.

I den andre omgangen startet også Vålerenga langt bedre. Hjemmelaget fikk et par gode sjanser de første fem minuttene, og den største var det nettopp Sahraoui som fikk. 20-åringen måtte imidlertid se at Jerv-keeper Øystein Øvretveit fikk slengt opp en arm og dyttet ballen over tverrliggeren.

Helt mot slutten kom også det avgjørende målet, som sikret Vålerenga-jubel.