Barcelona-presidenten beklager etter at Frankfurt-fansen herjet på Camp Nou: – Føler meg skamfull

Eintracht Frankfurt slo ut Barcelona i Europa League, med rundt 30.000 tilreisende tilskuere på tribunen. Barcelona-president Joan Laporta lover at en lignende situasjon ikke skal gjenta seg.

TUSENER PÅ TUSENER: Det er kanskje mange nordmenn som er til stede i forbindelse med Tour de France på sommeren, men det kan neppe måle seg med Frankfurt-fansens oppmøte i Barcelona torsdag kveld.

Etter 1–1 i den første kvartfinalekampen, tok Eintracht Frankfurt tidlig kommando borte mot Barcelona torsdag kveld. Halvveis ut i den andre omgangen ledet de hele 3–0, og til tross for at Barcelona reduserte to ganger på overtid, så var det den tyske klubben som kunne juble for en plass i semifinalen etter å ha vunnet kampen 3–2, og dermed 4–3 sammenlagt.

Og selv om kampen ble spilt i Barcelona, kunne også godt over en tredel av stadion juble med dem. Ifølge ESPN skal nærmere 30.000 Frankfurt-fans ha vært på tribunen, i en kamp hvor det ble registrert 79.468 tilskuere.

– Jeg er utrolig glad. Vi leverte en enestående prestasjon. Vi fikk gåsehud da vi så fansen på oppvarmingen, sier Frankfurt-spiller Sebastian Rode til UEFA.

PREGET BYBILDET: Frankfurt-fansen satte sitt preg på Barcelona torsdag.

Barcelona-leiren var langt mindre fornøyd med den store mengden Frankfurt-fans. I utgangspunktet hadde det tyske laget fått 5000 billetter til kampen på bortefeltet, men Frankfurt-fansen fylte både det og mange av de øvrige plassene på stadion.

– Det som skjedde i dag (torsdag) får meg til å føle meg flau og skamfull. Det var så mange fans for det andre laget, og ikke mange for oss, sier Barcelona-president Joan Laporta til Barca TV ifølge Reuters.

Laporta legger til at han er veldig lei seg for det som skjedde.

– Det vi kan unngå er visse situasjoner, men slik det er nå, så må vi være strengere. Vi kan ikke tillate at slike situasjoner skjer, sier han.

BEKLAGER: Barcelona-president Joan Laporta. Hovedtrener Xavi i bakgrunnen.

– Det hjalp ikke at stemningen rundt kampen var som en cupfinale på en nøytral bane. Det var som om det var 50/50 med fans. Det er ingen unnskyldning, det er bare skuffende. Vi spilte ikke bra nok, sier Barcelona-trener Xavi til UEFA.

– En stor overraskelse, sier Barcelona-spiller Araújo til UEFA om Frankfurt-fansens oppmøte.

Videoer fra før kampen viser at Frankfurt-fansen gikk i tog bort til Camp Nou:

For Frankfurt fikk Jens Petter Hauge spille de siste minuttene, etter at han kom inn etter 80 minutter. På Instagrams historiefunksjon skriver han enkelt og greit «amazing» – fantastisk – til en video som viser Frankfurt-spillerne nede på banen etter kampslutt, med utkikk til Frankfurt-fansen oppe på tribunen.

– Alle som kunne være her i dag vil aldri glemme denne kvelden. Det er denne typen emosjonelle høydepunkter du har i fotballen, og som du ikke kan kjøpe for penger, sier Frankfurt-trener Oliver Glasner til UEFA.

I semifinalen skal Eintracht Frankfurt møte West Ham, mens det er RB Leipzig og Rangers som møtes i den andre semifinalen.