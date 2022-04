Slik vurderer ekspertene toppkampen: – Vanskelig å ta innover seg hvor stor kampen er

Tre eksperter har rangert lagene foran gigantduellen mellom Manchester City og Liverpool. Liverpool-spillerne får flest 10-ere, men også den eneste sekseren.

GULLKAMP: Manchester City leder med ett poeng på Liverpool før lagene møtes på Etihad søndag klokken 17.30. Jürgen Klopp og Pep Guardiola skal ut i en ny stor duell.

10. apr. 2022 15:17 Sist oppdatert nå nettopp

Søndag kveld smeller det på Etihad Stadium. Manchester City og Liverpool har begge åtte kamper igjen av Premier League-sesongen. Utgangspunktet: Ett poeng skiller, i Citys favør.

Hvordan er styrkeforholdet mellom lagene?

Aftonbladets Frida Fagerlund, NRK-skribent Thore Haugstad og Sven Bisgaard Sundet fra NRK-podkasten Heia Fotball har rangert de 22 spillerne som VG forventer å starte søndag, på en skala fra 1 til 10.

Thore Haugstads vurdering:

Frida Fagerlunds vurdering:

Sven Bisgaard Sundets vurdering:

Liverpools suverene midtstopper Virgil van Dijk får høyeste samlede poengsum av ekspertene: 29 av 30 poeng.

– Van Dijk lar Liverpool stå mye høyere i banen. Uten ham må laget stå lavere og de kan ikke presse motstanderen på samme måte. Det er vanskeligere å stå høyt i banen uten van Dijk, påpeker Haugstad.

Fagerlund trekker frem fjorårets sesong da nederlenderen var utilgjengelig i 35 kamper på grunn av korsbåndsskaden.

– Det finnes ikke mange som ham. Man så virkelig forskjellen med og uten van Dijk etter skaden. Det var en enorm forskjell, sier England-korrespondenten.

Seiersprosenten til Liverpool er 14 prosentpoeng høyere med van Dijk på banen.

– Det er en kjempematch. Det er vanskelig å ta innover seg hvor stor denne kampen er, sier Fagerlund om søndagens oppgjør.

Og i «kjempematcher» gjelder det for nøkkelspillerne å stå frem, som for eksempel Mohamed Salah. Ligaens toppscorer har kun ett målpoeng de siste syv kampene.

I kampene mot Manchester City har Salah historisk sett levert på et høyt nivå, med syv mål og tre målgivende pasninger på tolv kamper.

Kun Liverpool-legendene Ian Rush (15) og Kenny Dalglish (11) har scoret flere mål i dette oppgjøret enn Salah.

Sergio Agüero (Man. City) og Roger Hunt (Liverpool) står også med syv mål hver.

Riyad Mahrez trekkes ikke frem som den største nøkkelspilleren av ekspertene VG har snakket med. Tallene til Mahrez denne sesongen er likevel verdt å se på.

Ingen Manchester City-spillere denne sesongen har scoret mer enn høyrevingen, som totalt har scoret 22 ganger. Raheem Sterling er nærmest med 14 mål.

Riyad Mahrez har 22 mål for de lyseblå denne sesongen.

Skulle et av lagene vinne søndag, vil utfallet om ligatittelen være i deres egne hender med syv kamper igjen. Med uavgjort vil City fremdeles ha alt i egne hender.

– Selv om Liverpool skulle vinne, så har City et enklere kampprogram. Det er ikke lett å se hvor de skal tape poeng, men de kan jo gå på en smell som de gjorde mot Crystal Palace. Jeg ser at det er større sjanse for at City vinner sine resterende kamper enn Liverpool, men Liverpool har sett ganske perfekte ut, og har en utrolig bredde i troppen, sier Fagerlund.

Liverpool kommer til Etihad med ni strake ligaseire, mens hjemmelaget har vunnet seks av deres siste ni i Premier League.

Tallene fra årets Premier League-sesong.

Bisgaard Sundet fra Heia Fotball på NRK er selv Manchester United-supporter, men han gleder seg stort til søndagens toppkamp.

– De to beste trenerne skal møtes, og to av de beste lagene i verden. Du må tilbake til El Clásico for ti år siden for å finne to så gode lag. Snittalderen på Liverpool er vel rundt 29 år, alle spillerne er i sin beste alder, sier Sundet.

Han ga fire Liverpool-spillere 10-er, to City-spillere fikk toppscore. Likevel holder han City som favoritt.

– Jeg har vanskelig for å se for meg at Liverpool vinner, det er en magefølelse, og så spiller City på hjemmebane. Det blir 1–1 eller 2–1 til City, spår Sundet.

Manchester City har et overtak på Liverpool fra de fem siste oppgjørene som kan påvirke inngangen til kampen.

Liverpools siste seier mot Man. City var 10. november 2019.

Men den viktigste inngangen vil være kampplanene City-manager Pep Guardiola og Liverpools Jürgen Klopp legger.

– Først og fremst er Premier League heldige, fordi de (trenerne) gir et bra produkt. Det er veldig spesielt å ha så gode trenere samtidig, sier Haugstad om trenerduellen.

– Ser man tilbake på sesongen (2018/19) der Liverpool fikk 97 poeng og ikke vant ligaen, vet Klopp at det kreves perfeksjon for å ta en Premier League-tittel. De er definitivt de fremste trenerne, sier Fagerlund.

Man. City under Guardiola (2016-) versus Liverpool under Klopp (2015-).

