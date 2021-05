TIL-børsen: «Ødelagt etter feilaktig rødt kort, men denne spilleren kunne endret kampen»

Slik vurderte vi TIL-spillernes innsats i hjemmekampen mot Sarpsborg.

Eric Kitolano og TIL klarte ikke vinne i den tredje hjemmekampen heller. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Nå nettopp

TIL-Sarpsborg 08 0–2 (0–2)

Et TIL-lag på jakt etter årets første hjemmeseier tok imot Sarpsborg 08 på Alheim søndag. TIL fikk den første store målsjansen da Moses Ebiye var nær scoring på corner etter ti minutter. Like etterpå dømte dommeren straffe til Sarpsborg på det han mente var en holding av Anders Jenssen. Holding var det kanskje, men den sto Kent-Are Antonsen for og dommeren endte utrolig nok opp med å vise ut feil spiller. Straffen satt Ibrahima Kone i mål.