Pangstart for Vålerenga: – Det kunne ikke blitt bedre

VALLE (VG) (Vålerenga-Avaldsnes 5–3) De har mistet sine to kanskje største stjerner. Men Vålerenga vartet opp med drømmescoringer og festfotball i serieåpningen.

PERLEVENNER: Dejana Stefanovic jubler for kveldens første perle med målscorerne Synne Jensen (på ryggen) og Celin Bizet Ildhusøy. Foto: Lise Åserud

22. mai 2021 18:49 Sist oppdatert 11 minutter siden

– Jeg er veldig, veldig, veldig, veldig fornøyd. Veldig, sier tomålsscorer Celin Bizet Ildhusøy til VG. Fem ganger «veldig» og fem scoringer.

– Det kunne ikke blitt bedre, legger hun til. Etter to seriemål i fjor satte Vålerenga-kanten inn to mål på den første timen av denne sesongen.

– Det er noe jeg har jobbet mye med og tenkt mye på, sier 19-åringen som jobbet mye med å få fysikken på plass i fjor. Nå vil tenåringen ha flere mål.

Åpningsseierne til gullrivalene Rosenborg og Sandviken satte et aldri så lite press på Vålerenga. Generalprøven mot RBK – tap 1–0 – var slettes ikke bra.

Men Avaldsnes ble umiddelbart plassert i trykkokeren på Oslo Øst.

– Kjempedeilig. Det er alltid litt nerver den første kampen. Det er bare sykt deilig å komme igang med seier, beskriver Vålerenga-spiss Synne Jensen.

Robuste Dejana Stefanovic markerte seg med en heading etter corner tidlig. Etter kvarteret smalt det fra serberen. Avaldsnes ble liggende for lavt. Stefanovic fikk tid og rom til å lade kanonen. Hun traff perfekt med høyre fot fra 25 meter og prosjektilet suste inn i Victoria Essons høyre hjørne.

– Jeg har scoret på cornere, men ikke fra langt hold. Så jeg er veldig fornøyd, sier hun.

Akkurat da var savnet etter Sherida Spitse (Ajax) fraværende på Intility. Også storscorer Araja Njoya (Atletico Madrid) har forsvunnet. Lørdag var gårsdagens stjerner ikke tema hos den regjerende seriemesteren.

Stefanovic mistet ballen i farlig område etter halvtimen. Irene Dirdal fikk Avaldsnes’ første sjanse. Men Vålerenga-keeper Grace Seabert hold kontroll på skuddet.

Dirdal var snart på farten igjen. Gjennomspillet til den fremadstormende høyrebacken, Selma Løvås, var perfekt. Hennes innlegg klinte fjorårets spiller i Toppserien, Ingibjörg Sigurdardóttir, opp i eget nettaket.

SELVMÅL: Ingibjörg Sigurdardóttir setter ballen forbi VIF-kaptein Stine Ballisager Pedersen og keeper Hannah Seabert. Avaldsnes og Jenny Røsholm Olsen kunne juble for scoring. Foto: Lise Åserud

Utligningen var kanskje ikke fortjent. Men Avaldsnes hadde løftet seg godt hjulpet av ivrig coachingen fra trener Thomas Sandø Dahle på sidelinjen.

– Vi liker ikke å tape. Vi møtte et solid Vålerenga-lag som er litt mer robust enn oss i begge boksene, sier Sandø Dahle.

Snart skulle Stefanovic få plass igjen.

Bakromspasningen til Celin Bizet Ildhusøy ble nydelig servert. Men det var langt fra ferdigscoret. Vålerenga-kanten tok ballen ned med et touch på brystet før hun fluktet ballen inn forbi Esson med yttersiden av høyrefoten.

Ny perlescoring.

– Det var det mest naturlig å ta den ned på brystet og slå den med utsiden ut i hjørnet. Dette har vi øvd på, beskriver hun.

– Helt nydelig. Kan ikke gjøres bedre, meldte NRK-ekspert Carl Erik Torp.

– Vi fikk god kontroll over kampen og fikk scoret to mål, oppsummerte Vålerenga-kaptein Stine Ballisager Pedersen nøkternt halvveis.

Rett etter pause forsvant all nøkternhet.

Synne Jensen hadde satt Avaldsnes under press gjennom hele første omgang. Tre minutter etter pause broderte hun seg først inn i feltet, før hun sydde seg ut igjen, vendte og løftet ballen med venstrefoten opp i motsatt hjørnet fra 17 meter.

– Litt frem og tilbake. Jeg fikk ikke ikke «lege» til å skyte, men jeg ville gjerne komme til avslutning. Så jeg fikk dratt den over til venstre og ser at keeperen står ute. Da var bare det bare å løfte den over, beskriver hun.

JUBELKVELD: Celin Bizet Ildhusøy (i midten) jubler for sin andre scoring. Vålerenga hadde mye å glede seg over. Foto: Lise Åserud

Praktfullt var bare fornavnet.

– Det er scoringer vi kan henge i glass og ramme for evig tid, brølte NRK-kommentator Olav Traaen og ønsket at kampen denne serieåpningen skulle vare til midnatt.

Traaen fikk snart mer å glede seg over.

Sigurdardottir hadde flyttet seg frem i angrep, Hennes perfekte innlegg gjorde Celin Bizet Ildhusøy til tomålsscorer.

Kristina Svardal svarte med et trøstemål for vestlendingene før hjemmelaget fikk mer å juble for.

Andrine Tomters corner ble foredlet til 5–2-ledelse av Rikke Marie Madsens hode. Dansken fikk stå mutters alene – totalt glemt av alle i oransje.

Jack Majgaard Jensen byttet etter pause inn begge sine nykommere fra nettopp Avaldsnes, Elise Thorsnes og Ylinn Tennebø. Vålerenga roet seg litt etter den elleville scoringsorgien med fire mål på 14 minutter.

– Men jeg mener vi kan få enda flere muligheter om vi bruker hver andre litt bedre. Så det ikke blir alt for mye at hver enkelt skal skinne induviduelt, men at det er laget som skinner, sier Majgaard Jensen.

I stedet avsluttet Olaug Tvedten og Avaldsnes scoringsshowet med å sette inn kampens åttende scoring fra langt hold.

– Det renner for lett inn. Vi skal ikke slippe inn fem mål på en kamp. Men sånn er det. Det var den første kampen i Toppserien for mange på laget, sier Tvedten.