Skuffende resultat for Ranheim: - Spiller vi slik resten av sesongen, blir det et artig år

Ranheim styrte store deler av kampen, men maktet ikke å sikre sesongens andre trepoenger mot tafatte sørlendinger.

Sivert Solli sendte Ranheim i ledelsen, men Start sikret et poeng på straffespark. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

2. juni 2021 18:56 Sist oppdatert nå nettopp

Ranheim – Start: 1–1 (0–0): Etter tre svake kamper i innledningen, var det på tide å vise for Ranheim at laget kan makte å leve opp til målsettingen om å kjempe om opprykk til Eliteserien. Med et poeng hjemme mot Start overbeviste ikke helt.

Likevel var kapteinen meget godt fornøyd etter kampen.