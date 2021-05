Brann-styret vil diskutere Ingebrigtsens fremtid: – Veldig lett å gjøre noe dumt

Brann-styret vil ha samtaler i helgen og gjennomføre et planlagt møte på onsdag. Jobben til trener Kåre Ingebrigtsen (55) vil være et tema.

PRESSET: Kåre Ingebrigtsen rusler her av Nadderud-gresset etter 0–2-tapet for Stabæk søndag kveld. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

28. mai 2021 11:33 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi er urolige. Vi syns det er vanskelig. Det er tøft for ungdommene som skal være med og forandre Brann, sier styreleder Birger Grevstad til VG.

Dagen etter at Brann gikk på lagets sjette strake tap, uttrykker forretningsmannen bekymring for krisen i klubben. Han omtaler Kåre Ingebrigtsen og assistent Eirik Horneland som «to trenerkapasiteter».

Samtidig er Grevstad ikke avvisende på spørsmål om søndagens match mot Strømsgodset kan være deres siste i jobben hvis det blir et nytt tap.

– Det er ikke opp til meg å avgjøre. Vi er et styre som skal snakke sammen. Vi får stake ut veien videre. Jeg har ikke snakket med noen i styret enda. Vi får ta tingene etter søndag, sier Brann-lederen.

VG har foreløpig ikke fått en kommentar fra Ingebrigtsen og Horneland på Grevstads uttalelser.

– Tungt

Grevstad tok over vervet som Branns øverste leder i vinter. I den forbindelse uttalte han følgende i et intervju med BT i mars:

«Vi har hatt to stagnasjonsår. Men vi skal prøve å bli bedre nå. Hvis ikke Kåre og Eirik greier det, greier ingen det.»

– Hva tenker du om det nå? Spør VG.

– Jeg syns det er to trenerkapasiteter, da. Jeg syns jo det er merkelig. Jeg snakker jo med dem. Det er to oppegående mennesker. Men det er jo en gang sånn at ... Nei, jeg kan ikke si noe. Akkurat i dag er det litt tungt, forteller Brann-toppen.

– Har Brann et økonomisk handlingsrom til å bytte trener nå, og er det regulert i kontrakten til Ingebrigtsen hva som vil skje hvis dere bryter avtalen før den går ut?

– Det har jeg ikke tenkt på så mye. Vi må ta en dag av gangen. Vi må jobbe opp mot hver kamp og finne ut hvordan vi skal løse ting.

Ingebrigtsen har kontrakt ut 2022.

SJEF: Styreleder Birger Grevstad sitter helt til høyre på dette bildet fra 2015. Fra venstre: Hilde Lekven, Eivind Lunde, Siren Preto, Morten Kolseth og Grevstad. Foto: Marit Hommedal, NTB

– Ser at vi taper

Brann har tapt 13 av 23 kamper etter at Ingebrigtsen tok over i august i fjor. Bare fire matcher er vunnet. I samme periode har trønderen endret spillestil og startet en uttalt satsing på yngre spillere.

– Han har gjort en fantastisk jobb på mange måter. Vi har ikke diskutert hans være eller ikke være, men vi er jo oppmerksomme. Vi ser at vi taper. Akkurat nå er vi ikke på krigsstien. Men vi observerer og følger nøye med. Vi vil snakke med styret i helgen. Det er veldig lett å si eller gjøre noe dumt etter en kamp som i går. Vi må beholde roen, forteller Grevstad, før han legger til.

– Så regner jeg med at den nye sportssjefen vår følger med på kampene.

Den nye sportssjefen er danske Jimmi Nagel Jacobsen, som er på vei inn dørene på Brann Stadion.

– Hvor tungt veier Jacobsens ord i denne situasjonen?

– Det er det sittende styret og daglig leder som er ansvarlige. Det er vi som må ta de rette grepene og finne de rette knepene. Så kommer han med blanke ark og nye fargestifter. Men det sitter så mye fotballkompetanse i styret at dette må vi klare sammen. Alle vil få være med i diskusjonen. Det er ikke noe enevelde.

FORTVILET GJENG: Fra venstre: Ole Didrik Blomberg, Kasper Skaanes, Mathias Rasmussen, Vegard Forren og Håkon Opdal. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Ingebrigtsen har følt støtte

Ingebrigtsen forteller, etter torsdagens tap, at den nåværende situasjonen er den tyngste i hans lange liv innen fotballen. 55-åringen opplever samtidig en god dialog med Grevstad og resten av styret.

– Jeg prater jo litt med styret og styreformann. Jeg jobber ut fra det jeg skal gjøre. Jeg har egentlig opplevd en voldsom støtte i klubben for de endringene vi har gjort, sier Ingebrigtsen til VG, før han legger til:

– Så er det ingen tvil om at vi må begynne å vinne fotballkamper. Hvis ikke mister de fleste jobben.

– Hva er beskjeden til supporterne og innbyggerne i Bergen?

– Det er ikke noen tvil om at vi trenger dem nå. Vi trenger støtte. Så skal vi gjøre alt vi kan for å snu dette sammen.