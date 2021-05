Ingve Bøe: «Det kan ikke være mulig å utelate ham fra laget mot Mjøndalen»

Ingve Bøe lar seg imponere av Rolf Daniel Vikstøl.

Rolf Daniel Vikstøl sesongdebuterte mot LSK på en herlig måte mandag kveld. Foto: Terje Pedersen

21 minutter siden

LILLESTRØM - VIKING 1–3

Egentlig helt rett at vikingene våre tok LSK med egen medisin. To lange kast av spilleren som er inne i en ny vår, Samuel Fridjonsson, resulterte i to meget viktige nettkjenninger.