Enorme protester mot Manchester United-eierne: – Kan ikke huske å ha sett lignende

Flere fotballeksperter mener vi var vitne til historiske begivenheter på Old Trafford. Flere tror at de voldsomme scenene kan tvinge Glazer-familien til å selge Manchester United.

2. mai 2021 18:19 Sist oppdatert nå nettopp

Storkampen mellom Manchester United og Liverpool måtte utsettes.

NRK-legenden Arne Scheie har ikke sett maken til protester i sitt lange liv som fotballsupporter.

– Jeg kan ikke huske å ha sett noe lignende i engelsk fotball. Det som er hyggelig å konstatere er at de som er utenfor stadion ikke er pøbler, det er ekte hardcore fans som sier ifra om at eierne har gått for langt, sier Scheie.

Han har vært Manchester United-supporter i over 70 år og følger spent med på protestene utenfor klubbens legendariske hjemmebane. De voldsomme demonstrasjonene før Manchester United-Liverpool har oppstått etter klubbens mislykkede flørt med Super League. Eierne, Glazer-familien, har i tillegg tatt flere milliarder kroner ut av klubbkassen gjennom årene.

– Jeg har vært fotballsupporter hele livet og er alltid på deres side. Jeg har stor forståelse for at de så til de grader er forbannet, og jeg kan ikke skjønne at eierne skal klare å stå imot dette over tid. Protestene mot Super League har vist at supporterne er sterkere enn man skulle tro, mener 77-åringen.

Han får støtte av fotballekspert Lars Tjærnås (61). Supporternes frustrasjon over sportslige nederlag er et kjent fenomen, men 61-åringen mener at søndagens protester er av en annen dimensjon.

– Dette er mot eiere, struktur og verdisyn. På den måten er det noe ganske nytt og større både i omfang og i sak.

– Tror du protestene fører til endringer i klubben?

– Ja, jeg tror det. Mest fordi dette er et sinne som ikke går over. Det kommer til å fortsette til det skjer endringer. Akkurat nå er det vrient å se at de endringene er noen annet enn at eierne forsvinner. Så blir neste spørsmål hvem de erstattes av, sier Tjærnås.

Tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane, sier i Sky Sports-studioet at protestene er noe som vil nå ut til hele verden.

– Forhåpentligvis følger eierne av Manchester United med. Disse supporterne er dønn seriøse og dette er bare starten på det fra United-fansen – det kan jeg garantere, sier Keane.

Det er blitt rapportert at om lag 10 000 mennesker deltar i protestene mot Glazer-familien. Både utenfor spillerhotellet og klubbens stadion, Old Trafford, har det blitt markert kraftig med plakater, bluss og rop. En rekke supportere tok seg også inn på banen.

Det har lenge vært misnøye med eierne. Før den første hjemmekampen etter at planene om Super League ble annonsert, brøt kaoset løs.

– Fansen føler at eierne drar penger ut av klubben. Dette gir de uttrykk for ekstremt i dag. Dette er en av de mest sette kampene i verden, så de får vist følelsene og meningene sine for millioner av mennesker, sier tidligere landslagstrener Nils Johan Semb.

PÅ HOTELLET: Spillerne holdt seg på spillerhotellet The Lowry etter at protestene startet. Fra venstre: Scott McTominay, Lee Grant, Luke Shaw og Dean Henderson. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

– Det er vanskelig å spå hva en sånn demonstrasjon kan føre til. De har i hvert fall fått frem budskapet sitt. Det er vanskelig å spå hva eierne gjør, sier han.

Den profilerte United-journalisten Andy Mitten, som blant annet er redaktør for supportermagasinet United We Stand, bekrefter Scheies tanker om at det er ekte supportere med hjerte for klubben som protesterer utenfor Old Trafford.

– Nesten alle vennene mine er utenfor stadion i dag. De er lidenskapelige, de elsker fotballklubben og de ønsker ikke at Glazer-familien skal styre Manchester United. Dette er gode mennesker, gode fotballfans. Dette er ikke hooligans. Dette er folk som er lei av Glazer-familien og som har vært lei av dem i 17 år. Dette har ingenting å gjøre med spillerne og Solskjær. De gjør en god jobb, så det handler ikke om dem. Det handler om Glazer-familien, sier han til TV 2.

Den tidligere Manchester United-spilleren Gary Neville mener at alle Manchester United-fans bør stille seg bak markeringene på Old Trafford.

– Du kan ikke tvinge noen til å selge en fotballklubb og Glazer-familien har vist at de er sta og motstandsdyktige. Men nå har tiden kommet, og de vil tjene en formue på klubben, for å legge den ut for salg, sier han i Sky Sports’ sending.

– Det har nådd et bristepunkt for Manchester United-fansen. De har fått nok. United har noen av de beste fansene i verden, supplerer Roy Keane, også han med en lang fortid som spiller i klubben.

Protestene førte til at kampen ikke kunne spilles søndag, men er utsatt.

– Dette er den mest effektive demonstrasjonen i Premier League-historien, konkluderer Erik Niva hos svenske Viaplay.

PÅ VEI UT: Ole Gunnar Solskjær på vei ut fra spillerhotellet etter at det ble klart at kampen var utsatt. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Også søndagens motstander, Liverpool, har amerikanske eiere i Fenway Sports Group. Daglig leder i den norske supporterklubben, Tore Hansen, forstår godt hvorfor United-fansen protesterer.

Han forklarer hvorfor man ikke har sett lignende markeringer mot Liverpools eiere.

– De tar ikke penger ut av klubben, slik som eierne i United. Liverpools eiere har gjort mer eller mindre alt rett, minus Superligaen. Det var mange som mistet troen på eierne etter det, men det ble ikke antent på samme måte. I United ligger det mye mer bak og nå har det eksplodert, sier Hansen.

Foto: OLI SCARFF / AFP

Redaktør hos Manchester Uniteds skandinaviske supportergruppe, Dag Langerød, legger vekt på viktigheten av at demonstrantene viser utholdenhet i deres vilje til å uttrykke misnøye med eierne.

– Det kan være naivt og tro at det skal skje noe, for det har vært mange år med protester. Men man må orke å protestere uke inn og uke ut, sier Langerød.

– Dette var litt uunngåelig. Hvis du «fucker» med folk lenge nok vil det få en reaksjon. Det vil bli flere aksjoner etter hvert. Det er nesten litt rart at det ikke har skjedd før. Eiere har «fucket» med klubbene i mange år, mener redaktør i fotball.tv, Aleksander Schau.