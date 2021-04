Norges Fotballforbund stiller syv spørsmål til FIFA – henvender seg til presidenten

I et tre sider langt brev henvender ledelsen i Norges Fotballforbund seg direkte til FIFA-president Gianni Infantino og generalsekretær Fatma Samoura og krever svar rundt forholdene hos VM-verten Qatar.

MELDER SEG TIL FIFA: Pål Bjerketvedt (til venstre) og Terje Svendsen under fotballtinget i mars. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Det er TV 2 som melder at Norges Fotballforbund i dag har sendt brevet, som er signert fotballpresident Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt.

I brevet, som du kan lese her, lister fotballtoppene blant annet opp syv spørsmål:

1. Hvilke reformer kan FIFA dokumentere at Qatar har igangsatt for å sikre rettigheter og sikkerhet for arbeidere?

2. Hvordan følger FIFA med på om disse reformene faktisk blir innført?

3. Hvordan sikrer FIFA seg at reformene ikke blir reversert – og hvordan kan FIFA sikre seg at forandringene blir varige i Qatar – også etter VM i 2022?

4. Hvordan vil FIFA sørge for at media får adgang til Qatar før og under VM, og hvordan vil FIFA sørge for sikkerhet og pressefrihet er garantert for journalistene?

5. Vil supportere og spillere ha frihet til å gi uttrykk for noe under VM?

6. Kan FIFA garantere for at rettighetene til kvinnelige fremmedarbeidere blir ivaretatt?

7. Hva er blitt gjort for å sørge for at homofile, lesbiske og personer av andre seksuelle legninger vil føle seg trygge på å delta eller overvære mesterskapet, og hva har FIFA gjort for å fremme rettighetene til ikke-heterofile i Qatar?

– Vi vet at det har skjedd positive endringer, men vi ønsker oss klare svar på hva FIFA faktisk gjør for å kontrollere at endringene blir implementert. Det er også viktig for oss at FIFA har en tydelig plan på at endringene som innføres også varer i etterkant av mesterskapet. I tillegg ber vi FIFA gjennomføre en omfattende undersøkelse på meldingene om antall dødsfall blant migrantarbeiderne i Qatar, som ble avdekket av The Guardian i februar, sier Svendsen ifølge TV 2.