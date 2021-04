Start skal ha ny daglig leder. Det fører til spørsmål rundt denne mannens rolle

Start skal ansette ny daglig leder i klubben. I dag er Christopher MacConnacher daglig leder i selskapet bak. Han vil gjerne være mannen som skal lede Start i den nye organisasjonsplanen.

Christopher MacConnacher er daglig leder i Start En Drøm AS. Foto: Jacob J. Buchard

– Det viktigste for en daglig leder er at den først og fremst har mandatene og de riktige forutsetningene til å lede klubben. Det handler om at den klarer å se alle menneskene og stake ut en riktig kurs.

Det sier Christopher MacConnacher til Fædrelandsvennen.

Det er dagen etter et årsmøte i IK Start som gikk uten protester i det hele tatt. Dermed ble en ny organisasjonsplan vedtatt.

Det kanskje viktigste punktet: En ny daglig leder skal ansettes. Den skal være ansatt i IK Start, men rapportere til styrene i både IK Start og Start En Drøm.

Vil ha jobben

Dermed startet fredag jobben for nyvalgt styreleder Andreas Nielsen sammen med investorene med å finne den rette kandidaten som skal jobbe for både selskap og klubb.

I dag er det Christopher MacConnacher som har ansvaret for den daglige driften. Han er ansatt i Start En Drøm AS, mens den nye daglige lederen altså skal være ansatt i klubben.

– Det er en prosess du må ta med styret. Som igjen må diskutere dette med Start En Drøm. Det er over mitt hode. Men jeg har vært med i utvalget og synes det nye organisasjonskartet som ad hoc-utvalget fant fram til er ideelt for prosjektet, sier MacConnacher.

– Har du lyst på jobben?

– Ja, selvfølgelig. Hvis IK-styret vil ha meg, sier han og fortsetter:

– Jeg har levert på alle parameterne jeg skal levere på under en meget krevende tid, og geleidet klubben gjennom den sammen med mange andre flinke folk, med Robin Reed i spissen, sier han.

Han har vært en del av utvalget som har sett på organiseringen Start har per i dag. Der kom man fram til sju punkter med hva som er nødt til å bli bedre.

– En utfordring

Noen av punktene var blant annet uklart organisasjonskart, mangelfull kunnskap om dualmodellen og uklare roller mellom tillitsvalgte, investorer, ansatte og styremedlemmer.

– Dagens organisering er ikke optimal for å kunne ha en ønsket progresjon mot suksess. Det handler om å forankre en tydelig retning for hele Start og da må man ha et organisasjonskart og en struktur som legger til rette for det, sier MacConnacher.

Fædrelandsvennen har vært i kontakt med styreleder Robin Reed i Start En Drøm, men han ønsker ikke å kommentere saken fredag. Selskapet skal holde et styremøte i løpet av helga.

– Vi har en utfordring med å formidle til omgivelsene hva vi holder på med. Start er allemannseie og for å få det ut må klubben gå noen runder innad om hvordan man skal jobbe med det, sier MacConnacher.

– Er det et samlet selskap og klubb som står bak den nye planen?

– Det er noen aspekter som må diskuteres og som ikke er forankret hos alle parter, sier MacConnacher, uten å ønske å svare videre på det.

– Må se seg selv i speilet

Andreas Nielsen sier man først og fremst skal finne ut arbeidsoppgavene til det nye styret. Så begynner jobben med ny daglig leder.

– Vi har noen tanker om hvordan dette skal gjøres, uten at jeg vet hvordan prosessen blir steg for steg. Men jeg er sikker på at dette er en god avgjørelse, sier Nielsen.

Da han besøkte Fædrelandsvennens studio like etter å ha blitt valgt som styreleder, spurte vi om punktene som utvalget har kommet fram til om dagens organisering.

– Alle som har fulgt Start har sett at dette med kommunikasjon har vært et problem. Det at utvalget kommer med den dommen og at det er Thom-Helge Henriksen fra styret som selv legger det fram, det ligger litt makt i det. Her må man se seg selv i speilet, sier Nielsen.

– Jeg ser på dette som første steg i en åpenhetskultur. Det å innrømme feil er det viktigste for å stake ut en ny kurs, sier Nielsen.