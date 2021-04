Molde-backens ambisiøse mål: Bli Norges beste

Marcus Holmgren Pedersen (20) fikk sitt gjennombrudd i Eliteserien i fjor. Nå har han satt seg nye mål.

Marcus Holmgren Pedersen har tatt store steg etter at han kom til MFK fra Tromsø for litt over et år siden. På skjermen bak er høyrebacken i aksjon i Europa League-kampen mot Granada. Foto: Bjørn Brunvoll

20-åringen fra Hammerfest imponerte i sin debutsesong i MFK i fjor etter overgangen fra Tromsø for litt over et år siden. Totalt ble det 27 kamper på høyrebacken i liga og europacup i 2020. I tillegg startet han alle kampene mot Hoffenheim og Granada i Europa League tidligere i år.

– For min egen del har det vært et positivt år. Jeg har etablert meg på et ganske høyt nivå. Det var i alle fall gøy å spille Europa League. Jeg syns jeg taklet nivået der en fin måte. Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Marcus Holmgren Pedersen til Rbnett.