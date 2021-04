Pep Guardiola til VG: – Haaland er nesten ustoppelig

Manchester City-manager Pep Guardiola (50) forklarer planen for å stoppe Erling Braut Haaland (20) – og fullroser nordmannen etter å ha sendt ham ut av Champions League.

PEPS PLAN: Pep Guardiola la en strategi for å hindre Erling Braut Haaland i å score. Foto: Martin Meissner / AP POOL

– Haaland er nesten ustoppelig, sier Guardiola til VG på den digitale pressekonferansen etter at Manchester City sikret en 4–2-seier sammenlagt over Borussia Dortmund i Champions Leagues kvartfinale.

City var Haalands åttende motstander i Champions League. Han fant nettmaskene mot samtlige av de syv første, men gikk målløs av banen i begge oppgjørene mot de lyseblå.

På VGs spørsmål om hva som var planen for å redusere jærbuens innflytelse i de to kampene, svarer Guardiola:

– Den beste måten å forsvare seg mot ham på, er å unngå at en så talentfull spiller har ballen. De vil ha ballen, de trenger ballen, så ikke gi den til dem. Det innebærer at vi må være gode med ballen, og la ham leve langt, langt unna vår boks.

City-manageren har ikke alltid vært like villig til å snakke utdypende om Haaland, men tillot seg å sende en solid mengde ros til stjernespissen som i England omtales som Guardiolas førstevalg som erstatter for Sergio Agüero.

– Haaland er ikke bare rask, innleder en Guardiola full av beundring.

– Det er kvaliteten på det første touchet hans, hvordan han forbinder med lagkameratene sine, hvor sterk han er i luften, hvor god han er til å avslutte. Han er en toppklassespiller. Og han kommer bare til å bli enda bedre i fremtiden, sier City-manageren til VG.

Akkurat nå er Haaland riktignok inne i en vanskelig periode. Returoppgjøret mot City var hans syvende kamp på rad uten scoring.

Borussia Dortmund-trener Edin Terzić mener det er knyttet urealistiske forventninger til nordmannen.

– Alle tror han skal score for moro skyld i hver kamp, sier han til VG og utdyper:

– Han er et menneske, en ung spiller, og det vil være perioder der han ikke scorer.

Selv om han ikke scoret, bidro Haaland med en målgivende pasning til Marco Reus i den første kampen, og en viktig involvering i forkant av Jude Bellinghams scoring onsdag kveld.

– Det er ikke noe problem for oss, for han spiller veldig bra, fortsetter Terzić om måltørken.

– Han spilte en stor rolle før målet vårt da han skjermet ballen og spilte den videre. Det gjør ikke noe for oss hvem som scorer målene. Vi er vant til at Erling er sistemann i kjeden, men han har vært viktig for oss ved å holde ballen oppe i banen. Han jobber så hardt, så det blir vanskelig når han vinner ballen, med store avstander.

– Hvis han jobber like hardt som han alltid gjør på trening, er det ikke lenge til han scorer igjen, avslutter Dortmund-sjefen.

Neste mulighet er hjemme mot Werder Bremen på søndag.