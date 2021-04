De engelske klubbene bekrefter at de trekker seg fra Super League

Tottenham, Manchester City, Arsenal, Manchester United, Chelsea og Liverpool bekrefter sent tirsdag kveld at de vil trekke seg fra Super League-prosjektet.

UTE: Liverpool-manager Jürgen Klopp og Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær kommer ikke til å lede lagene sine i Super League. Foto: Phil Noble / PA Wire

20. apr. 2021 19:56 Sist oppdatert nå nettopp

– Som et resultat av å ha lyttet til fotballsamfunnet de siste dagene trekker vi oss fra Super League. Vi gjorde en feil og ber om unnskyldning, skriver Arsenal.

– Vi har lyttet til reaksjonene fra fansen, den britiske regjeringen og andre interessenter, skriver Manchester United i pressemeldingen.

The Athletic og New York Times melder at Milan og Inter også kommer til å trekke seg fra Super League.

I så fall gjenstår bare Juventus, Real Madrid, Barcelona og Atlético Madrid fra de tolv opprinnelige klubbene.

Ifølge New York Times-journalisten Tariq Panja, som har vært de blant de første til å melde mye av utviklingen i saken, kan Super League være historie innen kort tid.

– Jeg er veldig glad for at Liverpool nå har meldt at de er ute. Det har jeg virkelig håpet på etter at flere av de andre var på vei ut. Jeg var utrolig skuffet over at de i det hele tatt var med, men glad og lettet over at de nå har tatt det rette valget. Dette viser at trenere, spillere og ikke minst fansen har en ufattelig sterk stemme, sier John Arne Riise til VG.

Sky Sports, BBC, The Times og Telegraph meldte tidligere tirsdag at først Chelsea ville trekke seg.

Manchester City var de første som bekreftet at de ville trekke seg.

INGEN SUPER LEAGUE HER: Det blir ikke Super League-fotball på Etihad Stadium. Det bekrefter Manchester City. Foto: SCOTT HEPPELL / AFP

– Jeg er strålende fornøyd med å ønske Manchester City velkommen tilbake til den europeiske fotballfamilien. De har vist intelligens. City er en viktig del av spillet og jeg er glad for å jobbe sammen med dem om en bedre fremtid, sier UEFA-president Aleksander Ceferin etter Manchester Citys pressemelding.

– Vi gleder oss over nyheten om at noen av klubbene har bestemt seg for å droppe planene for Super League, som truet hele fotballpyramiden, sier Det engelske fotballforbundet (FA) i en uttalelse.

Slik reagerte Manchester City-spillerne Raheem Sterling og Aymeric Laporte etter nyheten:

På sosiale medier hevder flere journalister at også Barcelona og Atlético Madrid vurderer å trekke seg.

Spanske COPE melder at de foreløpig har valgt å bli værende i Super League.

Storbritannias idrettsminister, Oliver Dowden, har også fått med seg rapportene om Chelsea og Manchester City.

– Gode nyheter at Chelsea og City er fornuftige, og jeg oppfordrer de andre til å følge etter. Hele Super League-bevegelsen viser hvor lite peiling disse eierne har. De har fullstendig misforstått styrken til supportere, spillere og landet. Fotball er for fansen, skriver han, og avslutter:

– Vi må sørge for at dette aldri skjer igjen.

Også statsminister Boris Johnson har uttalt seg på Twitter:

I et intervju med El Chiringuito de Jugones sa Florentino Perez, Real Madrid- og Super League-president, at de tolv klubbene hadde signert dokumentene og ikke kunne trekke seg.

Perez skulle etter planen gi et nytt intervju med en spansk radiokanal tirsdag kveld, men møtte ikke til avtalt tid.

Da Super League-prosjektet ble lansert sent søndag kveld ble det møtte med voldsomme reaksjoner fra hele fotballverden. Ligaer, myndigheter, tidligere spillere, profiler og spillere har gått ut mot forslaget, og det hele toppet seg da Chelsea-fansen møtte opp i hopetall og protesterte mot Chelseas deltakelse i ligaen, som ville vært en lukket liga.

Tolv av Europas største klubber står bak ideen.

Petr Cech, som nå har en administrativ rolle i klubben han tidligere voktet buret for, møtte de illsinte supporterne utenfor Stamford Bridge og ba dem «gi oss tid» til å ordne dette: