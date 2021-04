Manchester City bekrefter at de jobber med å trekke seg fra Super League

Manchester City bekrefter at de vil trekke seg fra Super League-prosjektet som rystet Fotball-Europa. Ifølge britiske medier vil Chelsea gjøre det samme.

INGEN SUPER LEAGUE HER: Det blir ikke Super League-fotball på Etihad Stadium. Det bekrefter Manchester City. Foto: SCOTT HEPPELL / AFP

20. apr. 2021 19:56 Sist oppdatert nå nettopp

– Manchester City kan bekrefte at vi har satt i gang prosessen med å trekke oss fra Super League, skriver klubben i en pressemelding tirsdag kveld.

Sky Sports, BBC, The Times og Telegraph meldte tidligere tirsdag at først Chelsea ville trekke seg. Så kom rapportene om at City ville gjøre det samme.

Nå har sistnevnte bekreftet at de har satt i gang den prosessen. På en pressekonferanse tidligere tirsdag uttalte klubbens manager Pep Guardiola at han ikke var komfortabel med ideen om å være en del av et lukket ligasystem.

Dermed er Manchester City den første klubben som offisielt setter i gang med arbeidet om å forlate det omstridte prosjektet.

– Jeg er strålende fornøyd med å ønske Manchester City velkommen tilbake til den europeiske fotballfamilien. De har vist intelligens. City er en viktig del av spillet og jeg er glad for å jobbe sammen med dem om en bedre fremtid, sier UEFA-president Aleksander Ceferin etter Manchester Citys pressemelding.

Slik reagerer Manchester City-spiller Raheem Sterling etter nyheten:

På sosiale medier hevder flere journalister at også Barcelona og Atlético Madrid vurderer å trekke seg.

Spanske Cope melder at de foreløpig har valgt å bli værenede i Super League.

Storbritannias idrettsminister, Oliver Dowden, har også fått med seg rapportene om Chelsea og Manchester City.

– Gode nyheter at Chelsea og City er fornuftige, og jeg oppfordrer de andre til å følge etter. Hele Super League-bevegelsen viser hvor lite peiling disse eierne har. De har fullstendig misforstått styrken til supportere, spillere og landet. Fotball er for fansen, skriver han, og avslutter:

– Vi må sørge for at dette aldri skjer igjen.

Også statsminister Boris Johnson har uttalt seg på Twitter:

I et intervju med El Chiringuito de Jugones sa Florentino Perez, Real Madrid- og Super League-president, at de tolv klubbene hadde signert dokumentene og ikke kunne trekke seg.

Perez skal etter planen gi et nytt intervju med en spansk radiokanal tirsdag kveld. Tema: Denne omstridte ligaen, som du kan lære mer om her.

Flere konsekvenser

Ikke nok med at flere av klubbene angivelig trekker seg etter bare to dager: Det meldes også om at Manchester United-direktør Ed Woodward og Juventus-president Andrea Agnelli er ferdige i sine jobber.

Les også: Medier hevder Manchester United-direktøren trekker seg

Verken Chelsea, Manchester City, Barcelona, Atlético Madrid, Manchester United eller Juventus har bekreftet noe som helst.

– Det overrasker meg at dette skjer allerede nå, sier kommentator Øyvind Alsaker i TV 2s ekstra nyhetssending.

– Det eneste sannsynlige scenariet er at Super League er død om kort tid. Absolutt alt tyder på at dette blir en pinlig buklanding og at vi snart er kvitt den helt usedvanlig dårlige idéen, sier VG-kommentator Leif Welhaven i VGTVs sending.

Da Super League-prosjektet ble lansert sent søndag kveld ble det møtte med voldsomme reaksjoner fra hele fotballverden. Ligaer, myndigheter, tidligere spillere, profiler og spillere har gått ut mot forslaget, og det hele toppet seg da Chelsea-fansen møtte opp i hopetall og protesterte mot Chelseas deltakelse i ligaen, som ville vært en lukket liga.

Tolv av Europas største klubber står bak ideen.

Voldsomme protester

Petr Cech, som nå har en administrativ rolle i klubben han tidligere voktet buret for, møtte de illsinte supporterne utenfor Stamford Bridge og ba dem «gi oss tid» til å ordne dette.

Se video av det her:

Ifølge Sky Sports-reporter Kaveh Solhekol har Chelsea bestemt seg for å trekke seg på grunn av den overveldende reaksjonen verden over. BBC skriver at det var London-lagets russiske eier Roman Abramovitsj som til slutt ombestemte seg på grunn av de enorme reaksjonene.

Chelsea er en av de tolv europeiske storklubbene som har signert en avtale om å opprette en ny, kontinental klubbturnering. Søndag bekreftet Chelsea og de elleve andre klubbene at de ville starte sin egen liga, Super League.

