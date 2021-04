Holdt Norwich-løftet. Nå åpner Tettey for et siste år i England

Alexander Tettey holder døren på gløtt for en 10. sesong i Norwich. Men venter på å få vite hva sjefen vil.

Tre opprykk: Norwich er tilbake i Premier League. Alexander Tettey har vært med å rykke opp tre ganger. Foto: NTB Scanpix

Ganske nøyaktig ni måneder etter at han sa til Adresseavisen at han skulle gjøre alt han kunne for å hjelpe Norwich tilbake til toppen igjen, er det klart.