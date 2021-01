Fredriksen overrasket over at han mistet jobben: - Jeg så det ikke komme

I går ble det klart at Trond Fredriksen er ferdig i Ull/Kisa. Den avgjørelsen så han ikke komme.

Trond Fredriksen mistet jobben i Ull/Kisa mandag. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Nå nettopp

– Jeg synes det som skjedde er veldig trist. Jeg er blitt glad i Ull/Kisa, spillerne og folkene rundt klubben. Men det å være hovedtrener handler om å få resultatene man trenger. Ambisjonene har vært at vi skal være blant de seks beste klubbene i 1. divisjon, og det har vi ikke klart de to årene jeg har vært her, sier Trond Fredriksen til Sunnmørsposten.

– Det er fryktelig trist å ikke lykkes med det du ønsker, det er tøft å oppleve det. Nå kjenner jeg på en tomhet og trenger nok noen dager på å komme meg.