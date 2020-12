Rekdal slår Ødegaard-alarm: – Jeg er bekymret

HAMAR (VG) Landslagslegenden Kjetil Rekdal (52) hyller Erling Braut Haaland (20) og Jens Petter Hauge (21), men er bekymret for Martin Ødegaard (22) på grunn av skadeproblemene.

MYE SMÅRUSK: Martin Ødegaard, her i aksjon mot Sjakhtar Donetsk, har slitt med flere skader i høst. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

I forbindelse med sitt store VG-intervju der han tok et selvransakende oppgjør med seg selv, tok Rekdal seg også tid til å kommentere de heteste navnene i norsk landslagsfotball.

Suksesshistoriene er mange, fra Dortmund til Milano, men mannen bak det triumferende straffesparket i Marseille for 22 år siden er bekymret over en Madrid-basert drammenser født nettopp i 1998.

– Jeg er bekymret for ham, sier Rekdal til VG om Ødegaard.

– Skadene hans kommer ofte, ofte, ofte, ofte. Smårusk hele tiden. Karrieren hans var som en drøm. Han har tatt steg, han var 15 da han reiste, det tar tid før det setter seg, men bekymringen min er at han ofte er skadet, allerede, i en så ung alder, utdyper han.

Dårlig tegn

Mot slutten av forrige sesong slet Ødegaard med en kneskade som han tok med seg inn i denne. Deretter har høsten vært preget av sykdom og flere muskelskader, noe 22-åringen selv har uttrykt at har vært en psykisk påkjenning.

På grunn av gjentakende skadeproblemer har Ødegaard kun spilt to av seks Champions League-kamper og seks av 15 La Liga-kamper.

– Det gjør meg litt bekymret for hvor lang karriere han får. Det er et dårlig tegn med så mange skader allerede, sier Rekdal om Ødegaard, som riktignok er tilbake fra skade nå og aktuell for spill Elche onsdag kveld.

Han er lystigere i ordlaget når han snakker om Haaland, som leverte 39 mål og syv målgivende pasninger på 37 kamper for klubb- og landslag i 2020.

– Det er et eventyr. At han er blant verdens beste spisser i den alderen, og at han er norsk i tillegg … Tenk hvor mange drømmer han vekker til live blant ungdom i Norge nå, tenk på den effekten det kan få på gutter og jenter som er 6–7 år og akkurat begynner å spille fotball. Han kan hjelpe dem til å tro at det faktisk er mulig. Jeg håper han holder seg skadefri og er like smart i klubbvalgene som til nå, lyder dommen fra Rekdal.

Dommen over Ødegaards tidligere trener har også vært god:

Imponert over Hauge

Han har også latt seg imponere av Hauges kanonstart i AC Milan, der han i høst har scoret fire mål og forbløffet sin nye klubb og italienske eksperter.

– Det er ikke et like stort eventyr som Haaland, men det er ikke langt unna. Han er i ferd med å bryte seg inn på et Milan-lag som aldri taper, i et sinnssykt fotballand, et fotballmekka der folk mister fatningen:

Mens Haaland og Hauge har livnært norsk sportspresse med jubeloverskrifter de siste månedene, har det ikke gått like mye på skinner for Alexander Sørloth etter overgangen til RB Leipzig.

Han fikk sin første scoring for klubben da han avgjorde Champions League-kampen mot Istanbul Basaksehir i starten av desember, men har siden ikke startet en eneste kamp for tyskerne.

– Tyskland er ingen enkel liga å komme inn i. Det forventes at du skal levere med en gang, det er et litt kaldere miljø, litt spesielt, mer egoisme mellom spillerne, sier Rekdal, som kjenner landet godt fra tiden som Borussia Mönchengladbach-spiller.

Han mener det begynner å «haste» med å slå gjennom for trønderens del.

– Sørloth er mentalt sterk, han er ingen svekling, han tåler motgang og jobber bare enda hardere. Jeg håper virkelig han klarer å bryte gjennom, men han er overlatt til seg selv. Du må fikse dette selv.

En av Rekdals gamle Vålerenga-elever, Sander Berge, har hatt en kontrastfylt sesong i Sheffield United. Klubben har gjort det elendig og ligger på sisteplass uten en eneste seier, men nordmannen har stått frem som lagets ledende spiller. Nylig skadet han seg, og er ute i tre måneder. Det bekymrer ikke Rekdal altfor mye.

– Det kommer til å eksplodere, sier Rekdal om Berge, i positiv forstand.

– Han har gått fra Asker til Vålerenga til Genk til Sheffield United. Det var tøft i starten, men nå har han tatt nivået. Det neste steget blir mye større enn Sheffield United. Rykker Sheffield United ned, kommer det til å være kø for å kjøpe ham, spår den tidligere VIF-treneren.