Messi åpner opp om fremtiden: – Har alltid drømt om å spille i USA

Lionel Messis fremtid er usikker etter et kaotisk år i Barcelona. Nå avslører den 33 år gamle argentineren et mulig stoppested i fremtiden.

Her under kampen mot Real Sociedad. Foto: Alejandro Garcia / EFE

27. des. 2020 22:54 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg har alltid hatt en drøm om å spille i en annen liga, i USA. Om det skjer eller ikke får vi se, men jeg hadde likt det. Ikke nå, men kanskje om noen få år, sier Messi i intervju på den spanske TV-kanalen La Sexta.

Spekulasjonene om Messis fremtid har foregått i lang tid, etter en turbulent sommer. 25. august i år annonserte Lionel Messi at han ønsket å forlate Barcelona, klubben han har spilt i hele sin voksne karriere.

Etter noen uker med strid med klubben, endte han opp med å bli, til tross for at han var svært kritisk til daværende klubbpresident Josep Maria Bartomeu. Han forlot sin stilling i høst. Messi mente at han hadde en klausul i kontrakten som gjorde at han kunne forlate klubben, men Barcelona med Bartomeu i spissen, mente Messi forsøkte å ta klausulen i bruk for sent.

Messi mener han kunne vunnet saken i retten.

– Jeg vet at hvis vi hadde gått til retten, så hadde vi vunnet. Ikke bare en, men flere advokater har fortalt meg det. Men jeg ville ikke forlate klubben på den måten, sier Messi i intervjuet.

Nå har han en kontrakt som går ut sommeren 2021. Det betyr at Messi snart kun har seks måneder igjen av kontrakten, og at han derfor står fritt til å forhandle med nye klubber fra nyåret.

– Jeg kan ikke si hva som kommer til å skje, for jeg vet ikke. Jeg kommer ikke til å forhandle med andre klubber nå, jeg vil vente til sesongen er over og ta en avgjørelse da. Hvis jeg drar, vil jeg dra på den best mulige måten for både meg og klubben, sier Messi og legger til at Barcelona er større enn noen enkeltspiller.

I sommer gikk spekulasjonene om han ville ende opp hos gamletreneren Pep Guardiola i Manchester City. Messi avslører at de fortsatt prater sammen.

– Jeg vet ikke hvor lenge det er siden siste vi snakket, men vi snakker sammen. Vi snakker ikke om vi skal møtes igjen. For meg er Pep den beste treneren, han har noe spesielt, sier Messi.

I samme praten avslører han at det er uaktuelt å dra til Real Madrid, eller følge i kompisen Luis Suarez fotspor til Atletico Madrid. En gjenforening med Neymar kunne kanskje fristet, men Messi ser et stort problem, at det vil bli veldig dyrt å hente Neymar.

Lionel Messi holder dermed døra vidåpen for hva som skjer neste sommer.