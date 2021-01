Klopp med stikk til Manchester United før storkampen

Jürgen Klopp klager over de mange straffene Manchester United får tildelt. Snart møtes klubbene til toppkamp på Anfield.

MANAGER: Jürgen Klopp valgte å påpeke straffestatistikken til Manchester United etter tapet mot Southampton. Foto: NAOMI BAKER / POOL

Jürgen Klopp var misfornøyd med Liverpools spill, men også mangelen på straffespark i 0–1-tapet mot Southampton.

Det var flere omdiskuterte hendelser i løpet av kampen, men hverken da Sadio Mané gikk i bakken eller da et skudd traff Jack Stephens’ arm valgte dommeren å peke på straffemerket.

Etter kampen klarte ikke tyskeren å la være å sende et stikk til deres nærmeste konkurrent på tabellen – Manchester United.

– Manchester United har hatt flere straffer på to år enn jeg har hatt på fem og et halvt år. Jeg aner ikke om det er min feil. Men det er ingen unnskyldning for i kveld, sa Klopp om Ole Gunnar Solskjær og Co. Nordmannen ble altså ansatt for drøyt to år siden ...

Dermed er den psykiske krigføringen i gang før storkampen 17. januar. Før den tid skal Manchester United møte Burnley i en hengekamp. Med seier der kan «de røde djevlene» klatre opp på tabelltopp, tre poeng foran Liverpool.

– Skudd avfyrt! Hvis jeg var Manchester United-fan hadde jeg tatt dette som en stort kompliment, skriver Gary Lineker på Twitter.

Tall fra Transfermarkt viser at Manchester United har fått tildelt seks straffespark denne sesongen. Det er ett flere en Liverpool. I fjorårssesongen var differansen større. Da fikk Solskjærs menn muligheten hele 14 ganger fra krittmerket, mot Liverpools fem.

Siden Solskjær overtok som manager i desember 2018, har United fått 27 straffespark.

Klopp og co. var suverene i fjorårssesongen, og tok et høyst fortjent seriegull, men kjenner konkurrentene puste dem i nakken denne sesongen.

Klopp reagerte spesielt på at Sadio Mané ikke fikk straffe da han gikk i bakken etter en duell med Kyle Walker-Peters.

– Det så ut som en klar straffe. Jeg snudde meg til fjerdedommeren og spurte om de skulle sjekke den. Han sa at de hadde sjekket den allerede og at det ikke var straffespark. Jeg vet ikke om det André Marriner (dommeren) gjorde med Mané i kveld er greit, mener Liverpool-manageren.

Tapet mot Southampton var deres første i ligaen siden 4. oktober. Det er tett i toppen av Premier League, og bare fire poeng skiller de syv øverste lagene.

– Jeg kan ikke tenke på Manchester United-kampen nå. Den er for langt fram i tid, sier Klopp.