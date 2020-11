Direkte: Southampton-Manchester United

Solskjær gjør altså to endringer i pausen. David De Gea må gi seg etter smellen han fikk, og Dean Henderson kommer inn til sin første kamp i Premier League for Manchester United.

Og Dea Gea er nede for telling. Får behandling. Spanjolen sliter her.

Hatt to enorme muligheter her, United.

GIGASJANSE FOR FERNANDES! Først skyter Greenwood og McCarthy redder. Deretter får Fernandes to forsøk, men blir stoppet av McCarthy i begge fra kloss hold. Der må du jo score!

Walker-Pieters fyrer løs, via et United-bein og til corner ... samme side som scoringen.

Corner for Manchester United. Telles går ut for å slå den.

8′ DEL