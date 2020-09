Molde-profilene kjenner Ferencvaros-stjernene godt: Slik mener de sine tidligere lagkamerater kan stoppes

Eirik Ulland Andersen og Ohi Omoijuanfo kommer allerede med småstikk mot Tokmac Nguen og Franck Boli. De er klare på hva som må til for å ødelegge for kompisene.

Nå nettopp

Onsdag venter det første av to oppgjør mot ungarske Ferencvaros. Gjestene har slått ut Dinamo Zagreb, Celtic og Djurgården hittil, med norske Tokmac Nguen i hovedrollen. Den tidligere Strømsgodset-spilleren har vært vital for at ungarerne har tatt seg til playoff, og blir en mann Molde må passe seg for.

Eirik Ulland Andersen spilte sammen med Nguen i Strømsgodset, og har fremdeles hyppig kontakt med det han betegner som en god kompis. Han er klar på at Molde-laget må passe seg for drammenseren.