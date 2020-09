Fullstendig kaos i storkamp: Fem spillere utvist etter masseslagsmål

Det utbrøt masseslagsmål på tampen av kampen mellom PSG og Marseille.

Her ryker Marseille-spiller Jordan Amavi og PSG-spiller Layvin Kurzawa i tottene på hverandre. Begge ble utvist. GONZALO FUENTES / X07238

13. sep. 2020 23:10 Sist oppdatert nå nettopp

PSG – Marseille 0–1

Siden 1–0-tapet for Bayern München i Champions League-finalen for tre uker siden, har de franske stjernene gått på to nye 1–0-tap i den franske ligaen.

På tampen av søndagens kamp mot Marseille, oppsto det kaos.

Både slag og spark ble utdelt, og til slutt ble fem spillere utvist, deriblant Neymar.

Kaoset oppsto etter en duell mellom PSG-spiller Leandro Paredes og Marseille-spiller Alvaro Gonzalez. Sistnevnte var også i munnhuggeri med Neymar sekunder før. GONZALO FUENTES / X07238

Beskyldes for rasisme

Den brasilianske superstjernen ble vist det røde kortet etter et svakt slag i bakhodet på Marseille-spiller Alvaro Gonzalez.

Ifølge flere medier, deriblant BBC, skal Neymar ha fortalt fjerdedommeren om en rasistisk kommentar fra spanjolen.

– Han var en rasist. Derfor slo jeg ham, siteres Neymar på av Movistar.

Marseille-manager André Villas-Boas ble spurt om det i etterkant.

– Det er alvorlig hvis det skjedde, men jeg vet ikke om det gjorde det, sa Villas-Boas ifølge L'Équipe.

Alvaro Gonzalez har foreløpig ikke kommentert beskyldningene.

Alvaro Gonzalez og Neymar delte ut noen gloser til hverandre i forkant av masseslagsmålet. Senere ble Neymar utvist etter et slag i bakhodet på spanjolen. GONZALO FUENTES / X07238

Svakeste start på 35 år

Før masseslagsmålet oppsto, hadde det allerede blitt utdelt 12 gule kort.

Marseille vant etter en scoring av Florian Thauvin en halvtime ut i kampen.

Dette er første gang PSG taper sine to første kamper i den franske toppdivisjonen siden 1984/85-sesongen, ifølge BT Sport.