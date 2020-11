Runa (19) måtte nærmest lære å gå på nytt etter mystisk skade. Lørdag senket hun byrivalen Vålerenga.

Runa Lillegård (19) har lagt bak seg et mentalt meget tøft år. Lørdag sikret hun Lyn Toppserieplassen og skapte enorm spenning i gullkampen.

Runa Lillegård kunne slippe jubelen løs da det var klart at Lyn hadde berget plassen i Toppserien. Foto: Vegard Wivestad Grøtt/Bildbyrån

Lyn – Vålerenga 3–2

KRINGSJÅ STADION:

Etter kampen utbrøt 19-åringen et stort «wow». Mediene flokket seg rundt henne etter at hun hadde senket erkerival Vålerenga.

– Dette er helt fantastisk. Når du har sittet på sidelinjen hele sesongen, så plutselig er det en hel flom av folk rundt meg. Det er digg, utbrøt hun.

Etter 70 minutter ble hun kastet innpå i jakten på seier. Da hadde Janni Thomsen og Camilla Linberg sørget for at stillingen var 1–1. Fire minutter senere brukte hun hele Vålerenga-laget som rundingsbøyer og satte ballen kontant i mål. Det var som et eventyr, men så scoret Vålerenga. Før kampen spådde lagvenninne Emma Godø at Lillegård ville avgjøre kampen på overtid.

Det gikk nesten troll i ord. Ett minutt før slutt gikk Lillegård på et nytt soloraid før hun limte ballen i krysset.

– Jeg tenkte: «OK, Runa, hvis hva du har trent på», sier hun om scoringene.

Hennes 3–2-mål gjorde at Lyn vil spille i Toppserien også neste år.

Fakta Dramaet i Toppserien Søndagens resultater betyr at tre lag kan vinne Toppserien i siste serierunde. Den spilles søndag klokken 13.00 neste uke. Vålerenga og Rosenborg er à poeng, men Vålerenga leder med ett plussmål. Ett poeng bak ligger Avaldsnes. Her vil gullkampen avgjøres: Vålerenga – Arna-Bjørnar

Klepp – Rosenborg

Sandviken – Avaldsnes Lyns seier over Vålerenga betyr at Røa rykker ned fra Toppserien. Kolbotn må spille kvalifisering. Vis mer

Gå – løpe – score

Kontrasten til det siste året var enormt. 24. november 2019 ble Lillegård skadet i en cupkamp mot Fløya. Selv trodde hun at to uker på sidelinjen ville være nok, men skaden var mye mer alvorlig enn hun så for seg.

– Smertene ble bare verre og verre. Så tok det lang tid å finne ut av hva det var. Da vi gjorde det, kom korona.

Det viste seg at skaden var i noe så uvanlig som festet til menisken på høyre kne. Det måtte operasjon til, men koronasituasjonen skapte utsettelser. Etterhvert fikk hun operert, og en lang opptreningsperiode ventet.

– Jeg måtte på en måte lære meg å gå igjen. Jeg kunne nesten ikke gå på syv uker. Jeg tror ikke folk vet hvor tøft det er, og hvor mye som ligger bak, når man mister en så stor del av livet sitt på den måten.

Etter kampen hadde Lillegård en ispose på kneet hun har operert. Det er for å unngå smerter og hevelser. Fortsatt kan hun bare trene to ganger og spille en kamp i uken. Foto: Vegard Wivestad Grøtt/Bildbyrån

Men jobben ble gjort. På drøyt 30 minutter Toppseriespill etter comebacket har hun scoret tre mål på to kamper.

– Hun slurvet aldri i opptreningen. Vi trodde ikke hun skulle spille i år, så blir det sånn som dette. Det får ikke blitt bedre, sier Lyn-trener Ole Johan Aas.

Enormt drama i toppen

For motstanderlaget Vålerenga betyr lørdagens resultat at gullkampen før den siste serierunden i Toppserien er vidåpen. Med seier over Lyn hadde østkantklubben hatt mer enn en hånd på gullmedaljen.

– Jeg er veldig skuffet. Men så er vi utrolig heldige, sier kaptein Sherida Spitse.

For den største gullmotstanderen, Rosenborg, klarte heller ikke vinne lørdag formiddag. Deres uavgjortresultat betyr at de to klubbene nå står med likt antall poeng. Vålerenga leder serien med ett fattig plussmål. Ett poeng bak ligger Avaldsnes, som også kan vinne på Toppserien.

Vålerenga-kaptein Sherida Spitse var naturlig nok meget skuffet etter tapet mot byrival Lyn. Foto: Vegard Wivestad Grøtt/Bildbyrån

Derfor er det duket for en ordentlig thriller når Toppseriens siste runde sparkes i gang 13.00 neste søndag.

– Vi har fortsatt alt i våre hender. Vi spiller hjemme, så det er bra. Hjemme er vi sterkere og roligere, føler jeg. Men Arna-Bjørnar er et bra lag, så vi må være fokusert, sier Spitse.