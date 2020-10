Derfor viet AaFK-spilleren ekstra tid til supporterne etter nytt nederlag: – Hadde noe jeg ville si

Niklas Castro og Ståle «Stålinho» Sæthre tok seg ekstra tid til supporterne etter 0–3-tapet for Odd søndag.

Castro spilte hele kampen, mens Stålinho måtte se kampen fra tribuneplass grunnet en skade. Spillerne tok tapet tungt, det samme gjorde supporterne. Castro var en av få spillere som også tenkte på supporterne etter kampen.

– Jeg ville gå bort og takke dem for at de støtter oss hele tiden. Det er ikke noe lett for oss, men jeg vet at det ikke er noe lett for dem heller. De kommer hit og heier hele kampen, og har gjort det i hele år. Jeg ville bare takke dem for det. De støtter oss selv om vi sitter i dritten, og legger til: