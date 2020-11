Finland tok Frankrike-skalp etter drømmescoring av tidligere Tromsø-spiller

(Frankrike - Finland 0–2) En perlescoring signert Onni Valakari (21) bidro til en finsk sjokkseier i Paris.

11. nov. 2020 23:01 Sist oppdatert nå nettopp

Mens Norges privatlandskamp mot Israel ble avlyst, gjør nabolandet Finland store ting på kontinentet.

– Jeg tror ingen kunne forutse dette. Vi tenkte før kampen at vi ikke skulle bli for ydmyke. Vi ønsket å være modige og gjøre det vi kunne, sier Robert Taylor til VG.

Brann-spilleren ble byttet inn om lag et kvarter før slutt. Da hadde spissen Marcus Forss sørget for en svært overraskende ledelse borte mot Frankrike, som stilte med blant andre Paul Pogba fra start.

Kun tre minutter senere doblet tidligere Tromsø-spiller Onni Valakari ledelsen med en drømmescoring.

– Det er utrolig. Det er første gang vi slår Frankrike. Stemningen i garderoben er veldig god, sier Taylor, som erstattet Valakari i andre omgang.

Midtbanespilleren banket til fra distanse. Ballen gikk i en lekker parabelbue, og Frankrikes målvakt Steve Mandanda fikk bare fingertuppene på den.

21-åringen er sønnen til tidligere TIL-trener Simo Valakari. I januar signerte Onni Valakari for kypriotiske Pafos.

Også Robert Taylor har en fortid i Tromsø.

HELT: Onni Valakari banket inn en vakker scoring borte mot Frankrike onsdag kveld. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Frankrike bytter etter hvert innpå blant andre Anthony Martial og Antoine Griezmann, uten at det kunne forhindre tap.

– Det var en fantastisk følelse å spille her mot så gode spilllere. Jeg synes jeg gjorde det bra, så det var gøy, sier Taylor.

Fakta Slik startet lagene Frankrike (4–3–3): Mandanda - Dubois, Zouma, Lenglet, Digne - Sissoko, N’Zonzi, Pogba - Thuram, Giroud, Ben Yedder Finland (4–5–1): Joronen - Hamalainen, Vaisanen, Ojala, O’Shaughnessy - Schuller, Kauko, Valakari, Karjalainen, Niskanen - Forss Vis mer

Kampen gir finnene en stort selvtillitsboost før kvalifiseringskampene borte mot Bulgaria og Wales i Nations League.

Finland ligger på andreplass i gruppe 4 på B-nivået i Nations League, ett poeng bak Wales.

SKALP: Olivier Giroud (i forkant) deppet etter at Onni Valakari hamret inn 2–0 for Finland. Foto: YOAN VALAT / EPA

Kan gi utslag på FIFA-rankingen

Også FIFA-rankingen kan også bli viktig med tanke på det neste VM-sluttspillet, hvor plasseringene til UEFA-lagene spiller inn.

Finland er for øyeblikket det 31. best rangerte laget i Europa, mens Norge er nummer 24.

Blir man blant de 20 beste europeiske nasjonene havner man i «pot 2» og får potensielt en enklere vei til VM.

Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, understreket viktigheten av den avlyste kampen mot Israel tidligere i dag.

– Prestasjonen ville kunne gitt oss noen plasser frem på FIFA-rankingen, hvor målet er å være innenfor de 20 beste. Vi får heller prestere i de to kampene, sa Bjerketvedt til VG.

NIKK: Cristiano Ronaldo headet inn 6–0-målet mot Andorra i Lisboa onsdag kveld. Foto: RAFAEL MARCHANTE / X01620

Ronaldo-scoring

Det var ikke bare i Frankrike det ble spilt fotball onsdag kveld.

Nederland og Spania spilte 1–1 i Amsterdam. Sergio Canales sendte spanjolene i føringen, men Manchester United-spiller Donny van de Beek utlignet.

Luca Waldchmidt sørget for at Tyskland slo Tsjekkia, mens Michy Batshuayi scoret to mål da Belgia snudde fra 0–1 til 2–1 mot Sveits.

Cristiano Ronaldo fikk være med på leken da Portugal slo Andorra hele 7–0. Juventus-stjernen ble byttet inn og scoret lagets sjette mål fem minutter før slutt.

Pedro Neto, Paulinho (2), Renato Sanches, Joao Felix og et selvmål fra Andorra stod bak de seks andre målene.

Tidligere på kvelden vant Danmark 2–0 mot Sverige. Jonas Wind og Alexander Bahr scoret målene.