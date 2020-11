Innlånte Engesvik bidro til kvartfinaleseier – Åpner for å bli i Sandviken

– Klubben har ambisjoner som er lik mine, så det kan være en god match.

På et innøvd sperretrekk på hjørnespark, stanget Rakel Engesvik inn 1–0, som resulterte i ellevill jubel blant Sandviken-spillerne. Ørjan Deisz

Sandviken – Røa 2–1 (2–1)

I slutten av september meldte Sandviken at klubben låner Rakel Engesvik (22) fra Rosenborg ut sesongen. Siden har Engesvik notert seg for seks kamper og to avgjørende scoringer.