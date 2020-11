Viking-helten bekrefter: – Har tilbud fra utlandet

Zymer Bytyqi (24) scoret et lekkert mål som berget ett poeng for Viking mot Stabæk. Men om under to måneder kan kantspilleren være tapt for Viking.

Nå nettopp

STABÆK-VIKING 1–1

Zymer Bytyqis utligning like før pause var den store beholdningen fra uavgjortkampen i vindkastene på regntunge Nadderud.