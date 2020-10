Tore Reginiussen måtte bli hjulpet av banen: Dette sier han om skaden

Rosenborgs stopperkjempe skadet seg mot Sarpsborg. 34-åringen håper ikke avbrekket blir alvorlig

Nå nettopp

– Det er mye hevelse, mye væske. Nå skal jeg bare ha på kompressor for å forhindre at det blir alt for hovent, forteller Tore Reginiussen til Adresseavisen.

Det var etter 67 minutter mot Sarpsborg søndag kveld at stopperveteranen gikk i duell i egen femmeter mot hjemmelagets Mohamed Ofkir.