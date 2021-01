Hege Riise ny England-trener: – En stor mulighet for meg

Hege Riise (51) tar over det engelske fotballandslaget i februar sammen med Rhian Wilkinson (38). Til høsten blir Riise trener for Norge J19.

TIL ENGLAND: Hege Riise, her fra en kamp som Lillestrøm-trener. Foto: Frode Hansen

19. jan. 2021 15:31 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg er glad for å kunne ønske Riise og Wilkinson velkommen. Vi har hatt positive diskusjoner de siste ukene. De gir oss markant internasjonal erfaring, sier Baroness Sue Campbell, direktør for kvinnefotball i det engelske fotballforbundet (FA).

Riise skal lede England, som er nummer seks på FIFA-rankingen, fra februar og ha ansvaret for Storbritannias OL-lag i Tokyo. Etter dette er Riise klar som trener for norsk J19–landslagstrener.

Fakta Hege Riise * Alder: 51 år (Født: 18. juli 1969) * Klubber som trener: Team Strømmen, USA (assistent), LSK Kvinner. * Klubber som spiller: Team Strømmen, Setskog/Høland, Nikko Tokyo (Japan), Asker, Carolina Courage (USA). * 188 A-landskamper, 58 mål * Meritter som spiller: * OL (Gull 2000, bronse 1996). * VM (Gull 1995, sølv 1991, 4. plass 1999) * EM (Gull 1993, sølv 1991) * Norsk cup (gull 1992 og 2000 med Setskog/Høland og Asker) * Serie- og cupmester med Carolina Courage (USA) i 2002. * Meritter som trener: * Serie- og cupmester med LSK Kvinner (2016, 2018, 2019 og 2020), seriemester (2017). * Aktuell: Ble tirsdag ansatt som midlertidig trener for Englands kvinnelandslag i fotball. Vis mer

– Det er en stor mulighet for meg. En kjempeutfordring og noe jeg ser veldig frem til. Utrolig spennende, sier Hege Riise til Romerikes Blad.

Permisjon fra NFF

Riise forteller at hun måtte søke om permisjon hos Norges Fotballforbund (NFF). Hun sier hun ble enige om en kontrakt på tre år som trener for J19-landslaget til Norge ved juletider.

– Jeg fikk tips om at assistentjobben i England var ledig og søkte på den. Jeg fikk jobben rett etterpå og skulle være assistenten til Phil Neville. Men da han fikk jobb i Inter Florida, så ble jeg tilbudt jobben som midlertidig landslagssjef, sier Riise til RB.

– Det har vært en selvfølge for oss å legge til rette for at Hege kan få gjort dette og så gleder vi oss til hun kommer tilbake, sier Truls Dæhli, seksjonsleder for aldersbestemte landslag i NFF.

Les også LSK Kvinner-leder bekrefter England-interesse for Hege Riise

Erstatter Phil Neville

Phil Neville forlot stillingen mandag for å ta over som hovedtrener i MLS-klubben Inter Miami. Hans erstatter Sarina Wiegman, som nå trener det nederlandske landslaget, trer ikke inn i England-jobben før etter OL til sommeren.

– Det er veldig kult. Riise er en stjerne med et stort navn ute i verden, så det var vel bare et tidsspørsmål før noe dukket opp. Dette kan være til inspirasjon for mange, man ser at det er mulig, sier Monica Knudsen, tidligere trenerkollega med Riise, til VG.

– Hva tilfører Hege Riise det engelske landslaget?

– Det er en stor utfordring for det er en kort periode. Det er også spesielt at de deltar som Storbritannia, ikke England, i OL. Men Hege har utrolig mye kompetanse og har vært utallige mesterskap og har enorm erfaring. Det blir veldig spennende, svarer Knudsen.

Les også David Beckham henter Phil Neville til MLS

Sterke meritter

Riise er regnet som en av Norges beste spillere noen gang med 188 landskamper. Hun ble kåret til VMs beste spiller i 1995. Riise vant OL, EM og VM med Norge, som en av få spillere.

De siste årene har hun ledet LSK Kvinner med stor suksess, hvor det har blitt tre seriegull og to NM-gull. Men før jul kom nyheten om at hun trer til side som hovedtrener i LSK. Riise var en av syv som ble nominert til årets trener for 2020 av FIFA. Riise har også vært assistent for USA.

Wilkinson, som skal lede England sammen med Riise, har spilt 181 kamper for Canada. Hun spilte for Strømmen i en årrekke.