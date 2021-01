Her planlegges hvordan Start skal reise seg etter nedturen

Start-trener Joey Hardarson er klar: Start skal bli et bedre lag enn de var i 2020. Blant annet ved å ta mindre hensyn til motstanderne.

Start-trener Joey Hardarson diskuterer med keepertrener Frode Birkeland. I bakgrunnen assistenttrenerne Andreas Jensen og Mattias Andersson. Foto: Jacob J. Buchard

– Jeg dro på fjellet med familien. Det hjalp veldig. Komme seg litt vekk og gå turer i andre omgivelser. Det tok ikke lang tid før man begynte å tenke framover.

Start-trener Joey Hardarson sitter på et kontor på Sparebanken Sør Arena. På kunstgresset bak ham skal spillerne møtes til første treningsøkt mandag. Da venter en over to måneder lang oppkjøring for nok en sesong i 1. divisjon.