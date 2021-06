Brann-spilleren var innlagt tre ganger: Hadde 40,3 i feber

David Møller Wolfe hadde 40,3 i feber, ble utredet for hjernehinnebetennelse og var innlagt tre ganger på Haukeland.

David Møller Wolfe er tilbake på treningsfeltet, men foreløpig bare med individuelle øvelser. Her etter torsdagens økt på Nymark. Foto: Mads Bøyum

Brann Stadion: Han er ikke med for fullt, David Møller Wolfe, men nå er det en seier for ham bare å være på stede på Branns treningsfelt.

Det 19 år gamle stortalentet startet i serieåpningen, men har vært uaktuell i de siste kampene.

Årsak: en halsbetennelse så heftig at han ble utredet for hjernehinnebetennelse.

– Det var skummelt, sier Wolfe.

– Jeg lå hjemme, hadde veldig vondt i halsen, stiv nakke og fikk vondt i ryggen når jeg beveget hodet. I tillegg hadde jeg mer enn 40 i feber. Den steg og steg på vei til sykehuset, sier Wolfe – som melder om temperatur på 40,3 i forkant av ryggmargsprøven han tok.

– Mistanken min er at feberen var enda høyere på et tidspunkt.

Grensen for når temperaturforhøyelsen i seg selv kan være farlig, går vanligvis ved 41 grader, ifølge Norsk Helseinformatikk.

Wolfe tok selfie fra sykesengen i en av de bedre stundene på Haukeland. Foto: David Møller Wolfe

Innlagt tre ganger

Totalt har Wolfe de siste ukene vært gjennom tre sykehusinnleggelser.

Først ble han fraktet til Haukeland i ambulanse med symptomer som førte til at han ble utredet for hjernehinnebetennelse.

Wolfe var innlagt to netter etter en smertefull ryggmargsprøve (spinalpunksjon) som avkreftet hjernehinnebetennelse.

– Jeg følte meg fin, men hadde bare ligget i sengen. Da jeg reiste meg kjente jeg med en gang at noe ikke var bra. Hodet verket og jeg var ikke til stede, sier Wolfe.

Etter «ti meter» i bil med sin far, på vei hjem, sa Wolfe fra. Han måtte stoppe.

– «Jeg må ut, jeg må spy», sa jeg, sier Wolfe.

Dermed ble han, umiddelbart etter utskrivelse, lagt inn på nytt med komplikasjoner etter undersøkelsen. Det ble to nye netter på sykehus.

– Legene gikk inn i ryggen igjen og prøvde å «tette hullet» etter undersøkelsen, sier Wolfe.

– Kriget meg gjennom

Først gikk det fint, han var hjemme en helg. Det ble ille igjen på vei til Stadion for flere legeundersøkelser.

Da Wolfe ble dårlig på nytt etter andre gangs utskrivelse, bar det tilbake til Haukeland.

– Jeg kriget meg gjennom bilturen dit, men det var rett til Haukeland på akuttmottaket.

Alt annet enn å ligge i ro var problematisk. Også når han lå i sengen, kunne han slite med smerter i ryggen.

– Den prøven jeg tok var ekkel, men jeg er veldig glad legene vurderte som de gjorde, sier Wolfe og smiler.

Wolfe startet for Brann i serieåpningen mot Viking. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

– Deilig

Wolfe sier det er viktig for ham å være ute av rommet hjemme, tilbake på trening med Brann-vennene.

– Jeg har ligget to uker i strekk i sengen nå. Det er godt for hodet mitt å være her.

Og når han har det hele bak seg, vil han sende ut en beskjed til dem som hjalp ham.

– Jeg må bare skryte av helsevesenet vi har i Norge. De skal få alle skattepengene de vil ha. Nå har jeg merket hvor heldig jeg har vært.

For ham var den første natten på sykehus verst. Etter spinalpunksjonen kjente Wolfe på en redsel. Han var også «litt småredd» da han måtte rett tilbake på sykehus etter den første utskrivelsen.

– Jeg skal innrømme at jeg lurte på hva som skjedde da, sier Wolfe.

– Da jeg var ferdig var jeg ikke langt unna å få et panikkanfall, men heldigvis slo det inn med smertestillende og antibiotika. Da klarte jeg å tenke på pusten min og roe meg.

Brann-lege Magnus Myntevik. Foto: Skjermdump, Ballspark

Brann-legen: Uflaks

Nå ser han fremover. Mot nye kamper for Brann.

– Det er et lite, lite håp om at et innhopp kan være aktuelt allerede mot Haugesund (om en uke), sier Wolfe.

Brann-lege Magnus Myntevik sier den unge bergenseren har vært uheldig.

– At det ble komplikasjoner i etterkant var bare uflaks, sier Myntevik.

Etter den siste innleggelsen sier Brann-lege Magnus Myntevik at man ikke har ønsket å ta noen sjanser med Wolfe. Hullet i ryggen etter undersøkelsen, som er bittelite, ønskes å gro helt.

– Vi øker belastningen forsiktig fremover, sier Myntevik.