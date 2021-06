Dansk fotballdirektør: – Spillerne har snakket med Christian Eriksen

KØBENHAVN/OSLO (VG) (Danmark - Finland 0–0, kampen pågår) Christian Eriksen (29) har snakket med sine lagkamerater fra sykesengen, sier direktøren i det danske fotballforbundet. Kampen ble gjenopptatt kl. 20.30.

12. juni 2021 18:48 Sist oppdatert nå nettopp

Inter-stjernen segnet plutselig om mot slutten av 1. omgang under EM-kampen mellom Danmark og Finland. Han fikk hjertekompresjon på banen - men er nå på sykehus og er våken.

Den danske fotballdirektøren Peter Møller sier til DR 1 at spillerne har hatt kontakt med Eriksen og at spilleren har det bra, omstendighetene tatt i betraktning.

Ifølge DBU gjenopptas kampen etter at spillerne har fått beskjed om at tilstanden til Danmarks stjerne er okay.

– Christian Eriksen er våken, og hans tilstand er fortsatt stabil, skriver det danske fotballforbundet på Twitter.

Kampen starter igjen kl. 20.30 etter å ha vært utsatt i nesten to timer, melder DBU.

UEFA skriver på Twitter at avgjørelsen ble tatt etter at begge lags spillere ba om at kampen skulle spilles videre. De siste fem minuttene av 1. omgang spilles. Deretter blir det en pause på fem minutter, før 2. omgang blåses i gang.

TV-kameraene fokuserte på Christian Eriksen ute ved sidelinjen. Venstrebacken Joakim Mæhle skulle ta et hurtig innkast til Eriksen, som plutselig segnet om - og ble liggende. Lagkameratene strømmet til, og man innså raskt at dette var alvorlig.

Eriksen lå livløs på gresset i Parken, og det medisinske personellet hastet inn på banen. De satte i gang med brystkompresjoner mens både med- og motspillere fortvilte, og stilte seg i ring rundt playmakeren for å hindre innsyn.

Klokka 19.25 la UEFA ut denne tweeten, som forteller at tilstanden er stabil:

Det danske fotballforbundet la noen minutter senere ut denne tweeten:

Dette bildet viser at han hadde åpne øyne da han ble båret ut:

PÅ BÅRE: Christian Eriksen ble etter et snaut kvarter båret av banen i Parken. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / AFP

– Øyeblikk som dette setter livet i perspektiv. Jeg ønsker Christian god og rask bedring og ber hans familie ha styrke og tro, sier UEFA-president Aleksander Čeferin i en uttalelse.

– Fotball er et vakkert spill, og Christian spiller vakkert.

– Dette er forferdelige scener, understreket NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith på sendingen.

– Plutselig blir fotballen helt uvesentlig, sier Drillo.

Flere av spillerne gråt åpenlyst på banen. Flere tilskuere gjorde det samme. Etter å ha blitt behandlet på banen i omtrent ti minutter ble Eriksen fraktet av banen på båre med lagkamerater og medisinsk personell rundt seg.

Kjæresten Sabrina Kvist Jensen var nede på banen og ble trøstet av Kasper Schmeichel og Simon Kjær.

Tilskuerne fikk beskjed om å bli sittende og vente på nærmere informasjon.

VGs gjennomgang viser at Christian Eriksen falt sammen klokka 18.42.26. Allerede et par minutter senere fikk han hjertekompresjon.

Ambulansen med Inter-spilleren forlot Parken klokka 19.01.

– NRK har bestemt seg for å ikke vise om igjen bildene av Christian Eriksen som faller ned på gresset, forteller NRK-kommentator Stabrun Smith.

Eriksens navn runget over Parken idet Eriksen ble fraktet av banen.

Begge lag har forlatt gressteppet og gått i garderoben. Speaker på Parken har bedt publikum om å avvente ytterligere informasjon.

Reaksjonene etter den forferdelige hendelsen har ikke latt vente på seg, og flere er naturlig nok i sjokk over det de ser.