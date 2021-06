Benzema refses etter skuffende comeback

BUDAPEST (VG) Fire kamper, én straffemiss, ingen mål og en stygg EM-statistikk. Karim Benzemas plass i den franske elleveren er allerede et diskusjonstema blant ekspertene etter sommerens sjokkcomeback.

SKUFFET IGJEN: Karim Benzema har fortsatt ikke scoret etter comebacket for Frankrike. Foto: FRANCK FIFE / POOL

Landslagssjef Didier Deschamps overrasket stort da han valgte å ta ut Benzema til EM, etter at stjernespissen har vært ute i kulden i fem år grunnet en betent sextape-utpressingssak.

Ingen så det komme, men alle gledet seg til å se resultatet: Benzema har levert svimlende 74 målpoeng på de to siste sesongene i Real Madrid.

Ingen angrepstrio har hatt større forventninger knyttet til seg enn nykomponerte Benzema – Antoine Griezmann – Kylian Mbappé.

Men der de to sistnevnte sto frem som avgjørende da Frankrike utlignet til 1–1 mot Ungarn lørdag ettermiddag, har Benzema til gode å komme i gang. Han bommet blant annet på en kjempesjanse med hodet i første omgang.

Inkluderer man de to treningskampene før mesterskapet har Benzema spilt 206 minutter. Han har fortsatt ikke scoret, bommet på straffe i comebacket og får nå kritikk for prestasjonene.

– Benzema sluknet utover i kampen. Det virket som han manglet selvtillit. Hvis han klarer å score, tror jeg han vil frigjøres, men jeg synes han virker forknytt, sier tidligere Frankrike-keeper Lionel Charbonnier til radiokanalen RMC.

– Det er verdt å stille spørsmålet, sier tidligere landslagsprofil Emmanuel Petit om hvorvidt Benzemas plass i startoppstillingen bør være i fare.

Han ble byttet ut til fordel for Olivier Giroud, spissen fra verdensmesterlaget i 2018, både mot Tyskland og Ungarn.

– Spisser bedømmes på effektivitet. Det var grunnen til at han ble tatt ut på landslaget igjen. Jeg bet meg merke i headingen han bommet på. En spiss som Karim må sette den, sier Petit.

Faktisk har Benzema fortsatt til gode å score i EM, selv om han deltok også i 2008 og 2012.

Med 30 skudd uten å score i EM er han kun bak Andrés Iniesta og Clarence Seedorf blant spillerne som har skutt mest uten å score siden 1980.

Det virker landslagssjef Didier Deschamps riktignok å bry seg fint lite om.

– Jeg tror ikke han tviler, for han er en veldig erfaren spiller. Han har gjort veldig fine ting, men han mangler å få utbytte i mål. Han vet at det er forventninger til ham på dette området, selv om jeg har sagt at det ikke bare er det som gjelder. Det viktigste er at han beholder selvtilliten. Og at han beholder min tillit, sier Deschamps på den digitale pressekonferansen i Budapest.

– Gjenstår det mye arbeid før dere får angrepstrioen til å fungere som den skal?

– De har kvaliteten. De kan bli komplementære. Dette handler ikke bare om dem. Dere glemmer backene og midtbanespillerne som kan bidra til å frigjøre rom og tilby pasninger. Det kan alltid bli bedre, men jeg så interessante ting, sier Frankrike-sjefen.