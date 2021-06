Lewandowski-goal og straffebom ga ny Spania-smell i EM

(Spania – Polen 1–1) Luis Enrique (51) tviholder på utskjelte Álvaro Morata (28), parret ham med Gerard Moreno (29) – og så ut til å få betalt helt til sistnevnte feide et straffespark i stolpen.

19. juni 2021 22:55 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Villarreal-angriperen har vært sikkerheten selv fra 11-meteren med 13 scoringer på 13 straffer denne sesongen (inkludert straffekonkurransen i Europa League-finalen mot Manchester United), men nummer 14 ble hans ulykke.

Bommen fra Gerard Moreno etter 58 minutter var den femte missen på ni straffer i årets EM, og stolpe-ut i dobbelt forstand for spanjolene:

Det resulterte i bare 1–1 mot Polen, Spanias andre uavgjorte på to hjemmekamper i turneringen, og nå kreves trolig seier mot Slovakia i siste kamp for unngå et mageplask for den triple europamesteren fra 1964, 2008 og 2012.

Det så riktignok lyst ut da Álvaro Morata – fra start for syvende gang på de syv siste landskampene med toppet Spania-mannskap – lurte både Polens offsidelinje og midtstopper Bartosz Bereszynski med kjappe, tålmodige steg noen centimeter på riktig side.

Foto: Julio Munoz / POOL / EPA POOL

Pasningen fikk han fra Moreno, ny i startoppstillingen fra Sverige-kampen. Landslagssjef Luis Enriques grep med å beholde sin personlige favoritt Morata tross kritikken etter den målløse åpningskampen, samt å tillegge Moreno på høyrekanten, virket som en fullklaff i Sevilla.

Legg til at Morata også vant ballen som startet hele angrepet, før spanjolene transporterte seg fra høyre til venstre og over til høyre igjen – før Moreno brøt inn i 16-meteren og klinket ballen foran mål til Morata. Etter VAR-frikjennelse for det assistentdommeren hadde dømt til offside, kunne Spania-spissen juble 42 sekunder etter han faktisk hadde bredsidet ballen i nettet.

Der Spania debatterer rundt spissplassen, har Polen verdens beste i den posisjonen: Robert Lewandowski viste hvorfor da han knuste Aymeric Laporte i luften og styrte inn Jozwiaks perfekte innlegg åtte minutter etter pause.

Flere mål ble det ikke – siden Moreno misbrukte straffesparket. Returen endte i bena på Álvaro Morata, men da fikk Juventus-spissen fullstendig feiltreff. Ballen suste utenfor.