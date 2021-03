AaFK spiller ny internkamp fredag: Sunnmørsposten viser kampen

AaFKs neste internkamp spilles fredag kl.11.00.

AaFK spiller en ny internkamp på fredag, som blir så kamplik som mulig med draktsett og dommertrio. Her fra en internkamp fra forrige måned. Foto: Marius Simensen

Sunnmørsposten

Nå nettopp

I forrige uke ble det klart at seriestarten i 1. divisjon blir flyttet til første helga i mai. Seriestarten skulle egentlig vært rett over påske, men nå må AaFK-spillerne smøre seg med tålmodighet en stund til.

Ettersom det heller ikke lov til å spille treningskamper, betyr at AaFK må klare seg med internkamper inntil videre. AaFK har allerede spilt flere internkamper de siste ukene. Fredag spiller AaFK en ny internkamp med dommertrio. Den kampen skal Sunnmørsposten sende direkte til våre abonnenter.

Det blir kampstart kl.11.00 på Color Line stadion, men sendingen fra kampen starter kl.10.55. Der vil du få muligheten til å se AaFKs nye spillere i aksjon i lunsjen din. Kampen blir kommentert av Kristian Stenerud.

Her kan du se morgendagens internkamp.

