Kampen om seriegull i Europa: Her er det mest spennende

Lionel Messi i superform, Bayern Münchens utfordring og PSG med kniven på strupen. Her er status i Europas fem største ligaer.

Lionel Messi, Kylian Mbappé og Romelu Lukaku jakter alle ligagull i vår. Foto: AP/Reuters

Én time siden

Etter en periode med landskamper, går de europeiske fotbaklligaene i gang igjen. Innspurten og kampen om trofeene drar seg til.

Her er oversikten før de neste kampene starter i påsken:

Ligue 1, Frankrike

Paris Saint-Germain 63 poeng Lille 63 poeng Lyon 60 poeng Monaco 59 poeng

– En veldig rar sesong, sier Viasat-kommentator Paul Thomas Clay.

For skrellene kommer på løpende bånd i Ligue 1 denne sesongen. Vanligvis suverene Paris Saint-Germain er dratt inn i et tittelkappløp med fire lag.

– Det mentale oppi det hele er interessant. PSG slåss sjelden helt mot slutten av en sesong. Det er uvisst hvordan de takler det. Men de har et veldig høyt toppnivå, noe de viste mot Lyon sist (4–2-seier), sier Clay.

Kampen PSG-Lille på påskeaften kan bli svært viktig.

Toppkamp mot PSG venter for Lille og spissen Jonathan David. Foto: REUTERS

La Liga, Spania

Atlético Madrid 66 poeng Barcelona 62 poeng Real Madrid 60 poeng

– Det er veldig åpent, i motsetning til det man trodde i januar og februar, da Atlético hadde et stort forsprang. De har begynt å snuble, samtidig som Barcelona og Real Madrid har vind i seilene, sier Viasat-ekspert og La Liga-kjenner Petter Veland.

Det har gnistret av Barcelona de siste ukene, og Lionel Messi har 18 mål og 8 målgivende på sine siste 14 kamper. Veland har likevel Atlético som favoritt til gullet.

Luis Suárez har herjet for Atlético Madrid. Men nå kan de bli tatt igjen av hans forrige klubb Barcelona. Foto: AP

Bundesliga, Tyskland

Bayern München 61 poeng RB Leipzig 57 poeng

– Bayern har ikke hatt en perfekt sesong. Men hver gang det er viktig, leverer de, sier Viasat-kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

– De har en mer rutinert og seiersvant gjeng enn Leipzig, og de er bedre spiller for spiller. Jeg tror ikke Leipzig tar dem igjen, men slår de Bayern på påskeaften, kan det bli spennende.

Robert Lewandowski har scoret over 40 mål i seks sesonger på rad. Det er ingen ulempe når Bayern München jakter ligagull. Foto: AP

Serie A, Italia

Inter 65 poeng * AC Milan 59 poeng Juventus 55 poeng * Atalanta 55 poeng Napoli 53 poeng *

*Én kamp mindre spilt

– Inter har plassert seg komfortabelt i førersetet. Både Zlatan (Milan) og Pirlo (Juventus-trener) sier de går for seriegull, men de har nok innsett at den går til den blå delen av Milano, sier Serie A-kommentator for Strive Even Braastad.

Juventus fikk en skjev start på sesongen og faren er stor for at de ikke vinner seriegull for første gang siden 2011.

AC Milans store stjerne Zlatan Ibrahimovic er tilbake fra skade, men er det for sent å skyte laget tilbake i gullstriden? Foto: Reuters

Premier League, England

Manchester City 71 poeng Manchester United 57 poeng * Leicester 56 poeng *

*Én kamp mindre spilt

– Det er kjørt for lenge siden. Siden nyttår har Manchester City vært mye bedre enn alle de andre, sier TV 2s Premier League-ekspert Simen Stamsø-Møller.

– Hadde United vist noe i nærheten av samme form, hadde det vært mulig å hente inn City, men United varierer fortsatt mye i prestasjonene, legger han til.

Ilkay Gündogan og Manchester City har vært suverene denne sesongen. Foto: REUTERS